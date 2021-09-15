У Анны Бурак вытащили все заработанные деньги

В итальянском аэропорту умерла 62-летняя Анна Бурак из села Матеевцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Перед посадкой в ​​самолет у нее случился инфаркт. После смерти ее ограбили - вытащили из внутреннего кармана все деньги, которые везла родным в Украину.

- Мама была инженером по образованию. Работала на заводе "Коломыя Сельмаш". Когда его закрыли, работы в Украине найти не могла. В 2002 поехала на заработки в Италию, - рассказывает дочь Галина Бурак. - Последние два года из-за пандемии не была в Украине. Перед вылетом очень радовалась, что наконец-то сможет увидеть родных. В аэропорт ее провожали друзья. Попрощались, когда она зашла в зону вылета. Прошла 15 метров, и у нее случился инфаркт. Врачи помочь не могли. После смерти маму ограбили. Мы написали заявление в полицию и украинское консульство.

Галина Бурак работала в организации, которая предоставляет социальные услуги итальянским семьям. Последние 15 лет жила в гражданском браке с итальянцем. В Украине у нее остались дочь и внучка.