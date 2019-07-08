У Александра Орищука оборвался тромб

28-летний Александр Орищук скончался на заработках в Польше. На прошлой неделе его похоронили в селе Радехив Любомльского района на Волыни.

- Раньше Саша работал строителем в райцентре, - рассказывает товарищ Сергей Шило, 29 лет. - Зарабатывал немного, несколько лет думал ехать на заработки. Прошлой весной решился. Поехал в Польшу. В Варшаве устроился в строительную бригаду. Работал укладчиком тротуарной плитки. 30 июня на работе ему стало нехорошо. В больнице сказали, что оборвался тромб. Сразу сделали операцию. Но это не спасло.

Чтобы перевезти тело мужчины домой, потребовалось почти 30 тыс. грн. Родные просили помощи через социальные сети. Неравнодушные собрали деньги за полдня.

- В селе его все любили, - говорит Сергей Шило. - Был мастером на все руки, безотказный. Делал все, о чем просили. Умел вкусно готовить. Любил собирать грибы и ягоды. Заботился о родителях. Ежемесячно пересылал им деньги из Польши.