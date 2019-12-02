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вторник, 03 декабря 2019 05:30

"Трижды обворовывали. Боялись за корову и держали ее в доме"

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— Приходи в воскресенье. Как раз гостей уже не будет, - говорит по телефону 68-летняя Валентина ЩИГОРЕЦ из Тального Черкасской области. 21 ноября ее матери Зинаиде ЛОЗОВСКОЙ исполнилось 100 лет.

Дом Зинаиды Лозовской расположен недалеко от центра города. Большой — на три входа. Во дворе полно котов. Дверь открывает дочь юбилярши.

— Как раз мама позавтракала, — говорит. — Громко с ней говори, потому что плохо слышит.

— На именины у меня было 30 гостей, — в гостиной Зинаида Лозовская кивает на букеты из свежих цветов. — Приходила начальница собеса. Сказала, после 100-летия моя пенсия удвоится. До сих пор было четыре тысячи, а теперь буду получать восемь. Это же, видимо, субсидию заберут?

Зинаида Владиславовна родилась в селе Немиринцы Городокского района Хмельницкой области в польской семье.

— Мои родители были крестьяне. Имели 3 гектара земли, коня и корову. Чтобы обработать землю, кооперировались с соседом Поликарпом Дубасом. У нас был воз, а у него — плуг, - рассказывает. — Имели четверо детей. Сыновей Станислава и Нарциза, дочерей Зузанну и Мальвину. Это тут меня стали зовут Зинаидой. Ребят нет в живых, а сестра живет рядом, во второй половине дома. В декабре ей исполнится 95.

— В родном селе украинцы ходили в православную церковь, а мы — в 5 километрах в костел, — продолжает. - Самое яркое воспоминание детства - первая комуния, причастие на украинском. Мать сшила мне платье из своего свадебного платья. Брату Станиславу сшили костюм. Мы стояли у алтаря со свечами и рассказывали ксендзу свои детские грехи. А потом храмы позакрывали. В доме, где была православная церковь, сделали школу. В ней окончила четыре класса.

Вспоминает Голодомор 1932-1933 годов.

— В 1930 году отец вступил в колхоз — боялся, что иначе умрем с голоду. Через два года он замуровал в стену мешок с просом, но комсомольцы нашли. Хорошо, что не отыскали другой тайник. Ночью толкли просо на пшено и спасались жидкой кашей. Весной начали добавлять лебеду. Сосед Тхоржевский умер от голода. Его жену хотели вбросить в яму еще живой. Мы выпросили, чтобы ее оставили. Умерла на следующий день.

В Тальное семья Зинаиды Владиславовны переехала в 1936 году.

- В 1934-м советское правительство распорядилось всех поляков переместить за 300 километров от польской границы. Должны были отдать дом соседям, сложили пожитки на телегу и уехали. Был январь и морозило сильно. В Городке нас завели в столыпинский вагон, посреди которого стояла буржуйка. До Тального ехали две недели. Оттуда нас забрали и повезли в хутор Кагарлык Новоархангельского района Кировоградской области. Видим — дома чистые, побеленные, а хозяев нет. Все вымерли во время Голодомора. Мы жили под самим лесом. В том году пошли с братом в школу в Новоархангельске. Зимой жили в общежитии, а с апреля ходили через лес 12 километров. На хуторе нашу семью трижды обворовывали. Боялись за корову и держали ее в доме. Потом сосед Поликарп Дубас нашел работу в Тальновском техникуме. "У тебя золотые руки, чего тут сидишь?"— говорил моему отцу. Через два года после переезда папа устроился в техникум столяром. Потом и нас забрал с собой.

Зинаида Владиславовна приглашает за стол. Ее дочь подает чай, блинчики и большой кусок торта.

— В середине 1980-х со знакомой Ядвигой посетили Немиринцы. Нашла свою избу, которую отец построил в 1930 году. Новые хозяева сняли черепицу и перекрыли ее шифером. Берег реки, который в детстве казался огромным, оказался совсем крошечным. Хозяев не было. Соседи рассказали — они очень боялись, что дом у них заберем. Сказала: "Пусть живут с Богом!"

Лозовская окончила Черкасский педагогический институт. Работала учительницей математики.

- Тяжелее всего было в 1944 году. Немцы сделали из школы в Тальном конюшню и пришлось чистить конюшни несколько недель, — вспоминает. - В 1946-ом голодали. Утром должна была идти в школу, но ноги попухли так, что не влезали в ботинки.

— Последний раз на встрече выпускников побывала 10 лет тому назад. Мне исполнилось 90, а им — по 70. Моим лучшим учеником был Нинель Кузьменко. Тогда детям странные имена давали. Нинель — это Ленин наоборот. Парень был математиком от Бога. Стал кибернетиком и работал в России. Мать Нинеля-медсестра. У него всегда в кармане был скальпель. Как-то на уроке умышленно сговорился с одноклассником и порезал ему руку. Пошла кровь. Я чуть не потеряла сознание от страха. Контрольную сорвали.

Зинаида Владиславовна провожает до дверей. Спрашиваю, занимается ли с детьми математикой.

— Уже нет, — вздыхает. — Три года тому назад у меня была последняя ученица.

Автор: Юрий СТРИГУН
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