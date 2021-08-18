Татьяну Осадчую убил ее муж

В Киеве нашли мертвой участницу шоу "Барышня-крестьянка" 35-летнюю Татьяну Осадчую. На теле обнаружили многочисленные ножевые ранения. По предварительной информации, убил женщину ее муж Николай, 51 год.

- С Николаем Татьяна познакомилась в интернете, - рассказывает подруга 37-летняя Алина. Фамилию просит не указывать. - Он жил в Харькове, а она - в Киеве. Несколько месяцев встречались - ездили друг к другу в гости. А потом поссорились и три года не общались. В конце этой зимы Таня узнала, что у Николая случился инсульт и он нуждается в помощи. Бросила все и уехала к нему. Через некоторое время привезла в Киев. С весны жили вместе, а в начале лета расписались. Татьяна рассказывала, что часто ссорятся. Николай ее бил, иногда бросался с ножом. Но она все списывала на болезнь. Говорила, со временем пройдет. В тот день они снова поссорились. После убийства Николай выбежал на улицу и попросил прохожего вызвать "скорую" для его жены. Когда медики приехали, Татьяна была мертва. Соседи рассказывают, что Николай оправдывался перед полицейскими. Мол, убил жену, потому что набросилась на него со шваброй.

Татьяна Осадчая работала маникюршей. Услуги клиентам предоставляла у себя дома. Пела в группе "Супер Персик". В 2014 году приняла участие в шоу "Барышня-крестьянка".

- Татьяна была пухленькая, но не стеснялась своей внешности и не сидела на диетах. Говорила: "Никогда не буду издеваться над собой, чтобы стать анорексичной красавицей", - говорит Алина. - Мечтала о собственном салоне. Собирала на это деньги.

Полиция открыла уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.