Татьяна Кущак пять лет боролась с раком крови

В селе Боднаривка Чемеровецкого района на Хмельнитчине будут справлять сороковины по 25-летней Татьяне КУЩАК. Пять лет назад у нее диагностировали рак крови.

- После длительного лечения болезнь отступила. Но осенью случился рецидив, - рассказывает Надежда Кульчицкая из Тернопольского национального экономического университета. Кущак училась здесь на четвертом курсе. - Таня обращалась за помощью в несколько зарубежных клиник, но ни одна не согласилась ее принять. И она до последнего верила, что поправится. В марте еще приезжала в институт на защиту практики. Выглядела жизнерадостной. Много говорила и улыбалась. Говорила: "Надо верить в лучшее. Главное - чтобы не опускались руки".

Татьяна Кущак жила в Бучаче на Тернопольщине. Была замужем. Детей не было.

- Таня была прекрасный человек, - говорит подруга Виктория Олийнык, 24 года. - В сложных ситуациях всегда помогала и поддерживала. Вкусно готовила. Когда приглашала в гости, каждый раз ставила на стол новое блюдо. Любила бывать на природе. Говорила: "Чтобы отдохнуть и набраться сил, достаточно посидеть у реки или посмотреть на закат". Никогда не жаловалась. О болезни мало кому рассказывала.