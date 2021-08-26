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пятница, 27 августа 2021 00:30

Святослав Вакарчук впервые стал отцом

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Певец 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У него родился сын Иван. Данные матери скрывают. Известно только, что работает в кинопродюссерской компании "Радиоактив", которая снимает рекламу, клипы и сериалы.

- Мальчика назвали в честь отца Святослава. Любую другую информацию родители решили не разглашать. Просят с уважением отнестись к их решению, - говорят в пресс-службе музыканта.

Святослав Вакарчук более 20 лет прожил со стилисткой Лялей Фонаревой, 44 года. Общих детей не имели. Воспитывали дочь Ляли от первого брака с львовским бизнесменом и стилистом 54-летним Владимиром Тарасюком. Диана, 28 лет, получила образование в Киевском институте международных отношений. В Ноттингемском университете в Англии изучала международный менеджмент в модной индустрии. Вакарчук называл ее родной.

В июне пара объявила о разводе. Причины не разглашали. Вакарчуку приписывали отношения с певицей 23-летней Виталиной Мусиенко, которая принимала участие в шоу "Голос страны" в команде Святослава.

- Это нелепые слухи. С Виталиной нас связывают только творческие и рабочие отношения, - опроверг Вакарчук.

Автор: Марта ГАЛКА
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