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"Свекровь обрадовалась, что я пошла в армию"

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- Служить мечтала еще подростком. Брат тоже хотел стать военным. Но из-за проблем со зрением его даже на срочную службу не взяли. Теперь я воплотила мечту брата в жизнь, - говорит крымская татарка 20-летняя Эльзара ИБРАГИМОВА. В конце 2018-го подписала контракт о службе в Нацгвардии. Служит пулеметчицей в воинской части №3008, которая дислоцируется в Виннице.

Эльзара Ибрагимова раньше жила в Крыму. Выехала оттуда в 2013-м - за год до аннексии полуострова Россией. Поселилась у родителей матери в селе Радовка Калиновского района Винницкой области.

- После школы выучилась на парикмахера-визажиста, и это было не мое, - рассказывает. - Стригла на дому, делала макияж и маникюр. Постоянно топталась на одном месте, видела только головы и ногти. Каждый человек приходил в дом со своей энергетикой. Не всегда положительной. Были энергетические вампиры, которые утомляли. Потом устроилась официантом-барменом в кафе в соседнем селе. Затем работала в винницких ресторанах "Львовская кондитерская", "Ренессанс", "Мафия".

Эльзара Ибрагимова полтора года живет в гражданском браке с винничанином 28-летним Виталием Григоренко. Он - частный предприниматель.

- Его мама служит в Вооруженных силах поваром. Как-то она между прочим мне сказала: "Давай и ты попробуешь". Я вроде была не против, но свекрови уговорить меня не удалось - от отца достался упрямый характер. Пугала стрельба. Да и не хотела, чтобы люди говорили, что это свекровь сунула меня в армию. Она тогда смирилась, что невестка не станет военной.

В конце 2018 года Эльзара уволилась из ресторана, в котором работала менеджером.

- Тогда на каком-то сайте прочитала объявление, что одна из воинских частей приглашает на работу. На следующий день пошла в отдел кадров. Была одета в красное кашемировое пальто и сапожки на каблуках. Подполковник Сергей Протопиш и капитан Влад Богданов посмотрели на меня и сказали: "Будет трудно". Объяснили, что в туалете не смогу закрыться, не буду пользоваться духами, красить губы и делать маникюр. Дали померить 14-килограммовый бронежилет. Хотели, чтобы почувствовала, как придется с ним бегать.

Эльзара Ибрагимова начала собирать документы. Никому из родных не рассказывала, что планирует подписать контракт.

- Муж спрашивал, чем занимаюсь. Я отвечала: работу ищу, - говорит. - Только подружке призналась. Она ездила со мной на медицинскую комиссию. Когда прошла, решила, что пришло время рассказать обо всем мужу. Тогда как раз праздновали годовщину нашего знакомства. Когда Виталик мыл посуду, я выдала: "Иду в армию". Наступила тишина. Выражение его лица до сих пор помню.

- Мама расстроилась. Отговаривала от службы. Говорила: "Зачем оно тебе?" - продолжает девушка. - А свекровь обрадовалась, что пойду в армию. На присяге всем меня показывала: "Это - моя невестка".

Подписала контракт на три года.

- Месяц привыкала к военному порядку. Благодаря армии вовремя научилась ложиться спать. Отказалась от гуляний. Петь в караоке и танцевать с девочками уже не поеду, потому что знаю - утром как штык должна быть на работе.

Сейчас Эльзара Ибрагимова готовится к свадьбе. Пригласят только родных.

- Свадебное платье куплю обязательно, но громкого празднования не будем устраивать. Лучше потратить 30-40 тысяч на отдых, чем больше 100 тысяч на свадьбу. Поедем куда-то на море. Но не в Крым. Туда мне сейчас дорога закрыта.

"Раз 10 думала бросить все и вернуться домой"

Курс молодого бойца длился 45 дней.

- Жила в казарме с девушками. Вставали в пять утра, - рассказывает Эльзара Ибрагимова. - Первая мысль: зачем я сюда пришла? Раз 10 думала бросить все и вернуться домой. То берцы натерли ноги, то приходилось маршировать в форме под палящим солнцем. Однажды накрасилась и пожалела - с меня все текло. Наконец, хотелось съесть какой-то салатик или конфетку.

Командиры кричали, потому что кто-то в ногу не маршировал. Тогда казалось, что нервы сдают. Все перетерпелось. Первые две недели раздражали ребята, которые не воспринимали меня всерьез. Затем с ними подружились. Еще советовались со мной, что делать, если девушка не отвечает на звонки.

Автор: Татьяна САРАХАН
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