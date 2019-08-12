Супруги Солдаковы три месяца ехали на велосипедах до Берлина

- Велосипед - отличный транспорт для путешествий по Европе. На границе не так тщательно проверяют. Легко можно осмотреть все интересные места страны и при этом сжечь лишние калории, - говорит 31-летний Егор СОЛДАКОВ из Жмеринки Винницкой области. С женой Владой СОЛДАКОВОЙ, 19 лет, на велосипедах проехали от Львова до немецкого Берлина. Расстояние между городами - около 1 тыс. км.

Егор и Влада работали аниматорами в детском развлекательном центре в Жмеринке. Там познакомились. Поехать в столицу Германии на велосипедах решили после свадьбы.

- Еще 10 лет назад загорелся идеей путешествовать по Европе на велосипеде, - рассказывает Егор Солдаков. - Доезжал до Кракова и возвращался. Не хватало денег, да и самому ехать дальше не хотелось. Еще до женитьбы рассказал Владе, что мечтаю велосипедом добраться до Германии. Она поддержала идею. Но тогда думал, что Влада не сможет преодолеть такое расстояние. Говорил: "Ты и 50 километров не проедешь". Но она оказалась настойчивой. Чтобы осуществить задуманное, уволились с работы. Заявление написали, потому что не знали, когда вернемся.

В путешествие отправились 8 мая.

- Первую попытку совершили прошлой осенью, - говорит Егор. - По дороге во Львов жена заболела бронхитом. Врачи посоветовали отказаться от поездки. Влада настояла, чтобы весной попробовать еще раз. Отправились из Львова. Баулы с вещами весили 30 килограммов. Взяли теплую одежду, палатки и газовую горелку, чтобы готовить пищу. Продукты покупали на месте. Готовили в дороге.

Первые дни маршрута проезжали 50 км.

- Доехали до украинско-польской таможни "Краковец - Корчева", - говорит Солдаков. - Пограничники сказали, что на велосипеде нельзя пересекать границу. Думали разворачиваться назад, ехать на другой пункт пропуска. Нас остановил человек в бусике. Предложил перевезти через границу. После этого повез на ночлег к своему другу. Согласились, потому что начался сильный дождь.

Перед поездкой разместили пост в группе "Украинцы в Польше" с просьбой помочь. Нам писали из всех уголков страны. В Ополе один человек встречал нас ужином и отдельной кроватью. Чтобы отблагодарить, на следующий день помог ему вскопать огород. Как-то в Щецине сидели в кафе. Один из посетителей услышал украинский язык и спросил, откуда мы. Когда узнал, что земляки, дал нам фруктов и предложил переночевать.

Поездка длилась три месяца. Обошлась супругам в более 6 тыс. грн. Деньги тратили на еду и хостелы.

- Были и незапланированные расходы, - говорит Влада Солдакова. - Пошла на три минуты в магазин в центре Кракова. Велосипед оставила при входе. Когда вышла, его не было. Пришлось покупать новый за 665 гривен.

- Во время путешествия мы работали, - продолжает. - В Щецине были пять дней. Тогда там как раз проводили фестиваль "Дни моря". Мы раскрашивали детей аквакрасками. За два дня заработали 3320 гривен. В городе ночевали сначала на улице, потом - у друга. Палатку ставили подальше от людей, в кустах. В Польше запрещен стихийный кемпинг, за это могут оштрафовать. Но в Ряшеве умудрились разбить палатку на территории местного университета под елкой. Утром, когда собирались, нас заметили студенты. Удивлялись: "Как вам удалось здесь провести ночь?"

- До конечной остановки направлялись через Франкфурт-на-Одере, - добавляет Егор Солдаков. - На пути нет велодорожек, передвигались по трассе. Ехал рядом с фурой. Рулем зацепился и упал. Немного ушибся, но велосипед не пострадал. В Берлине пять дней жили возле Рейхстага. Там как раз проходил протест за сохранение природы. Жена сказала, что мы - борцы за окружающую среду. Разбили возле протестующих палатку. Вместе ели и пили. В то время неподалеку проходил "Фестиваль всех народов". На нем чернокожие спутали меня с продавцом марихуаны. Я был одет во все зеленое, на руке - повязка с изображением листьев конопли. Подходят и спрашивают: "Продаешь ганджу?" Удивлялись, когда говорил - нет.

Неделю работали в Кракове

Егор и Влада Солдаковы неделю работали в польском Кракове - были велокурьерами компании "Убер".

- Устроился раздавать рекламные листовки в центре города, - говорит Егор. - Как-то увидел курьера из "Убера". Спросил у него про работу. Он меня зарегистрировал. Возили на велосипедах бургеры из ресторанов и продукты из магазинов. Работа была незаконная, поскольку налогов в польскую казну не платили. Если бы поймали, депортировали бы в Украину и взыскали более 33 тысяч гривен штрафа.