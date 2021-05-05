"Стало плохо. Позвонила куме и вызвала "скорую"

Прошло девять дней, как в Северодонецке Луганской области умерла журналистка 43-летняя Каролина Полтавская. У нее были больные почки. Последние полгода была на гемодиализе.

- Каролина возглавляла Луганскую областную телерадиокомпанию "ИРТА", - рассказывает главный инженер предприятия 35-летний Иван Дуда. - Когда в 2014-м город захватили боевики, мы вместе переехали в Северодонецк. В гостиничном номере Каролины оборудовали студию. Начали снимать материалы о военных. Ездили по линии фронта. Бывало, попадали под обстрелы. Каролина ничего не боялась. Ею руководил необъятный патриотизм. Мечтала, что вернется домой.

Каролина не была замужем, детей не имела. На оккупированной территории у нее остался отец. Хочет переехать в Северодонецк, чтобы после смерти его похоронили рядом с дочерью. Мать недавно умерла. Каролина не смогла поехать на ее похороны, потому что находится в расстрельных списках.

Болезнь почек у Полтавской появилась несколько лет тому назад. В сентябре прошлого года ее состояние ухудшилось.

- Болезнь начала стремительно прогрессировать после того, как во время выезда рядом со съемочной группой разорвалась мина. Каролине пришлось вытаскивать раненых, - говорит основатель канала "ИРТА", экс-нардеп 71-летний Владимир Ландик. - С сентября она должна была регулярно проходить процедуру гемодиализа. Но из-за ее преданность работе и беспокойной натуры это не всегда удавалось. Совсем плохо ей стало в ночь на 9 апреля. Она позвонила куме и вызвала "скорую". Каролину забрали в больницу. Там ее не стало.