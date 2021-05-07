Сегодня отмечают День памяти и примирения

День памяти проходить под лозунгом "Пам'ятаємо. Перемагаємо"

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.

Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, которое попыталось вести переговоры с союзниками, однако безуспешно.

Его власть распространялась только на узкую полосу земли от австрийской границы к Берлину и к датской границы. 7 мая генерал Йодль от имени германского командования подписал в ставке Дуайта Эйзенхауэра в Реймсе условия безоговорочной капитуляции.

Советское правительство выразило категорический протест и требование подписать акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха в Берлине при участии СССР. Тогда провели повторное подписание.

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После этого во многих городах Европы провели многолюдные праздничные мероприятия. В Великобритании, более миллиона человек вышли на улицы по случаю празднования окончания войны в Европе. В Лондоне собрались на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца. Король Георг VI и королева Елизавета, вместе с премьер-министром Уинстоном Черчиллем, приветствовали народ с балкона дворца. Принцессе Елизавете - будущей королеве Елизавете II, и ее сестре принцессе Маргарет позволили анонимно гулять среди толпы и участвовать в праздновании.

В США президент Гарри Трумэн посвятил победу памяти своего предшественника Франклина Рузвельта, который умер от кровоизлияния в мозг менее чем за месяц до этого. Грандиозное празднование прокатилось по улицам Чикаго, Лос-Анджелеса, Майами, и особенно нью-йоркским Таймс-сквером.

День памяти и примирения ввели на заседании Генассамблеи ООН в 2005 году. В Украине отмечают с 2015 года. Чтят память павших в борьбе с нацизмом солдат, мирных жителей, погибших в годы оккупации и в лагерях смерти. Выражают уважение всем борцам против нацизма.

Вторая мировая война не обошла ни одной украинской семьи. Свой дом, родных и близких от врага в рядах Красной армии защищало 7 млн ​​украинцев, еще 250 тыс. воевали в составе армий союзников, а в Украинской повстанческой армии - более 100 тыс. человек. Вторая мировая унесла жизни 10 млн. украинцев, а в целом жизнь до 85 млн человек.

Большинство украинцев (41%) считает, что Украина должна отмечать обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Также 31% опрошенных считает, что Украина должна отмечать только День победы, а около 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.