Сегодня отмечают День памяти и примирения

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 450
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
1 Просмотров: 1459
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 4194
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 450
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 729
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 2853
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 693
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1251
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 24633
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
6
24
4
21
16
Что делали с шоколадом 120 лет назад
Что делали с шоколадом 120 лет назад
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману
Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Видео
Все видео
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 585
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 576
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
суббота, 08 мая 2021 07:30

Сегодня отмечают День памяти и примирения

  Комментировать
Сегодня отмечают День памяти и примирения
День памяти проходить под лозунгом "Пам'ятаємо. Перемагаємо"

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.

Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, которое попыталось вести переговоры с союзниками, однако безуспешно.

Его власть распространялась только на узкую полосу земли от австрийской границы к Берлину и к датской границы. 7 мая генерал Йодль от имени германского командования подписал в ставке Дуайта Эйзенхауэра в Реймсе условия безоговорочной капитуляции.

Советское правительство выразило категорический протест и требование подписать акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха в Берлине при участии СССР. Тогда провели повторное подписание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьбу Украины во Второй мировой войне решали за нас. Сейчас делаем это сами

После этого во многих городах Европы провели многолюдные праздничные мероприятия. В Великобритании, более миллиона человек вышли на улицы по случаю празднования окончания войны в Европе. В Лондоне собрались на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца. Король Георг VI и королева Елизавета, вместе с премьер-министром Уинстоном Черчиллем, приветствовали народ с балкона дворца. Принцессе Елизавете - будущей королеве Елизавете II, и ее сестре принцессе Маргарет позволили анонимно гулять среди толпы и участвовать в праздновании.

В США президент Гарри Трумэн посвятил победу памяти своего предшественника Франклина Рузвельта, который умер от кровоизлияния в мозг менее чем за месяц до этого. Грандиозное празднование прокатилось по улицам Чикаго, Лос-Анджелеса, Майами, и особенно нью-йоркским Таймс-сквером.

День памяти и примирения ввели на заседании Генассамблеи ООН в 2005 году. В Украине отмечают с 2015 года. Чтят память павших в борьбе с нацизмом солдат, мирных жителей, погибших в годы оккупации и в лагерях смерти. Выражают уважение всем борцам против нацизма.

Вторая мировая война не обошла ни одной украинской семьи. Свой дом, родных и близких от врага в рядах Красной армии защищало 7 млн ​​украинцев, еще 250 тыс. воевали в составе армий союзников, а в Украинской повстанческой армии - более 100 тыс. человек. Вторая мировая унесла жизни 10 млн. украинцев, а в целом жизнь до 85 млн человек.

Большинство украинцев (41%) считает, что Украина должна отмечать обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Также 31% опрошенных считает, что Украина должна отмечать только День победы, а около 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня отмечают День памяти и примирения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Тараканьи бега придумали эмигранты

Сегодня отмечают День памяти и примирения

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 24633
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 14481
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 5607
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 Просмотров: 4194
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 4131
История
Тараканьи бега придумали эмигранты
Тараканьи бега придумали эмигранты
 Просмотров: 18
Что делали с шоколадом 120 лет назад
Что делали с шоколадом 120 лет назад
6
 Просмотров: 315
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
24
 Просмотров: 855
День матери: откуда происходит праздник и какие у него традиции
День матери: откуда происходит праздник и какие у него традиции
 Просмотров: 261
Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману
Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману
4
 1 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 826
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть