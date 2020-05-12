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четверг, 14 мая 2020 00:40

"Стала на весы, а они выдали ошибку"

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- Никогда не думала, что на пенсии жизнь будет такая интересная и разнообразная. Теперь я путешествую, изучаю английский, экспериментирую с прическами и цветом волос, рисую и занимаюсь плаванием, — говорит киевлянка 62-летняя Вера Козырева. Недавно победила в конкурсе красоты "Мисс и Мистер бодипозитив Юкрейн".

Ранее Вера Козырева жила в Днипре. Работала в облэнерго. В Киеве — с июня 2018-го.

— Дочь Александра четыре года настаивала, чтобы я переезжала к ней, — говорит Вера Козырева. - А я тяжело представляла, как буду жить без работы. Мне даже зарплату увеличили, чтобы не уходила. Но послушала дочь. После переезда впала в депрессию. Друзья остались в Днипре. Звонить и надоедать не хотелось, потому что все на работе. Узнала об организации для пенсионеров "Жизнелюб". Там нашла общение с людьми своего возраста. Для нас устраивают экскурсии, вечеринки, занятия по английскому, проводят мастер-классы. Начала за собой следить. Сделала тату ресниц и бровей. Хожу на маникюр. С детьми дважды съездила в Египет. Каталась на верблюдах, квадроцикле и джипе. С друзьями посетила Австрию и Францию. А раньше за границей никогда не была.

Коллеги говорили: "Вера, ты же на руководящей должности. Должна делать прически, маникюр, макияж, носить красивые платья и каблуки". Отмахивалась. Мол, это необязательно, я же работаю головой. Была вся в работе. Косметика не интересовала. Носила удобную одежду - брюки и кофты.

Весила тогда 156 килограммов. Стать на весы боялась. Имела проблемы с давлением, спиной и ногами. Потратила кучу денег, а лучше не стало. Врач говорил: "А что вы хотите? У вас стерлись тазобедренные суставы. Скоро надо будет менять". Посоветовал уколы гиалуроновой кислоты. Когда посчитала, сколько это будет стоить, меня аж просветило. Дома решила взвеситься. У меня были весы на 150 килограммов. Стала, а они выдали ошибку. Подумала: "Медики говорили, что все проблемы со здоровьем из-за веса. Так год проживу, а потом слягу. Тяжелую и жирную тушу даже перевернуть не смогут". Решила взяться за себя. Начала утром делать зарядку, ходить вдоль Днепра. По вечерам занималась во дворе на тренажерах. Стала пить больше воды и меньше есть. Отказалась от жирного мяса и от любимого сала с черным хлебом с тмином. Меньше употребляла мучного. Раз в неделю сидела на кефире или воде. Труднее всего было с ходьбой. Пройду метров 100 и задыхаюсь. Но не бросала. Потом ко мне присоединилась подруга. Ежедневно проходили все больше и больше. На тренажерах говорили себе: "Кто молодцы? Мы молодцы!" За полгода похудела на 30 килограммов. Потом сбросила еще 10.

Летом клуб "Жизнелюб" организовал поездку в лагерь шоу "Зважені і щасливі". Тренеру одной из команд Ираклию Макацарии я пообещала похудеть еще на 20 килограммов. Сбросила половину. Из-за карантина это сложно, но свое слово сдержу.

Вера Козырева имеет две страницы в фейсбуке. Вторую завела после победы в конкурсе "Мисс и Мистер бодипозитив Юкрейн".

— Идея поучаствовать в конкурсе пришла, когда выложила в фейсбуке свои фотографии в новых платьях, — рассказывает Вера Козырева. — Посыпались комплименты. Одна женщина написала: "Да тебе впору в конкурсе участвовать!" Я загорелась. Наткнулась на объявление. Конкурс проводился для двух возрастных категорий — от 10 до 40 лет и от 40 до 65. Нас учили дефилировать и позировать. Одежду подбирали в магазине. Мне предложили спортивные штаны. Я сказала: "Всю жизнь из них не вылезаю. Хочу быть в платье". Сделали стильные прически и макияж. Устроили в студии фотосессию. Очень волновалась, думала: "Куда я лезу? Надо мной будут смеяться". Но потом сказала себе: "Это же прекрасно, что переживаю из-за конкурса красоты, а не из-за болезни, задышки или высокого давления". Дочь меня поддержала. Советовала втягивать живот, выравнивать спину и улыбаться". Волнение исчезло, как только вышла на сцену. Чувствовала себя лет на 30 моложе. Каждая участница должна была кратко рассказать свою историю. Рассказала, что моя мать умерла, когда я училась в восьмом классе. С детства тяжело работала. Окончила техникум. Когда пошла на работу, поступила на вечернее отделение института. С мужем не сложилось, сама ставила на ноги ребенка. Все время была занята домашними хлопотами, времени на себя не оставалось. Лишь в 60 лет изменила жизнь. Теперь она заиграла другими красками. Мне присудили первое место.

После этого на странице в фейсбуке набралось максимальное количество друзей. Должна была завести еще одну. Там назвалась "Вера Счастливая". Выставляю фото, видео, делюсь рецептами блюд. Имею три тысячи подписчиков. Люди благодарят за рассказы, советы и хорошее настроение.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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