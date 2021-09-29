В селе Котиковка Городенковской громады Ивано-Франковской области похоронили бывшего члена Организации украинских националистов 92-летнего Ивана РОМАНЮКА. В советских лагерях отбыл семь лет. Умер 23 сентября.

- Я моложе Ивана на 22 года. Когда я родился, он был в тюрьме. После освобождения не любил о тех временах рассказывать. Больше ему нравилось слушать других, - говорит брат 70-летний Богдан Романюк. - Иван был женат. Жену похоронил пять лет тому назад. После этого я забрал его к себе. Ухаживал за ним, потому что он болел. Совсем не видел и почти не слышал. Не ходил - у него атрофировались мышцы.

Иван Романюк учился в Коломыйской гимназии вместе с писателями Дмитрием Павлычко и Романом Иваничуком. С 1944 года был членом юношества ОУН. Его арестовали в 1948-м. Приговорили к 25 годам лишения свободы. Наказание отбывал в лагере Берлаг на Колыме.

Освободился в 1955-м. Работал фельдшером. После окончания Ивано-Франковского медицинского института стал терапевтом в Коломыйской районной больнице.

- Брату удалось поступить в мединститут, потому что после смерти Сталина его полностью реабилитировали, - говорит Богдан Михайлович. - Начиная с хрущевской оттепели, он печатал материалы о репрессированных, имена которых замалчивались. Писал, кем были эти люди, чем занимались, за что были арестованы, как погибли, где похоронены. Издал две книги воспоминаний.

Иван Романюк был вдовцом. От первой жены осталась дочь.