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четверг, 09 сентября 2021 05:46

"Соседка рассказала моему сыну, что он не родной"

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"Сын Олег до 30 лет был холостяком, а потом привел домой женщину с двумя детьми, - пишет 52-летняя Леся из Киевской области. - У Любы сыну 9 лет, а дочери 4. От мужа ушла, потому что пил и бил. Она женщина трудолюбивая , но самоуверенная и наглая. На второй неделе жизни в нашем доме заявила, что Олег должен приписать ее и детей. Сама на работу не ходит, а Олег пашет в две смены, чтобы одеть и прокормить семью. Хочет собрать деньги на квартиру и жениться на Любе. Но она до сих пор не разведена и время от времени видится с бывшим".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит ею вокруг фото брюнета в спортивном костюме и женщины в джинсовых шортах. Любовь худая, кудрявая, имеет две родинки на щеке. У Олега - серьга в левом ухе.

- Пара женится зимой, когда Любовь забеременеет. Брак с первым мужем расторгнет осенью. Тот откажется платить алименты на детей, поэтому будут встречаться в суде еще полгода. Олег найдет лучшую работу, дома будет бывать редко. Сжиться с невесткой будет непросто, но ради сына пойдете на самопожертвование. Квартиру купят через год, еще несколько месяцев будут делать ремонт. Не заметите, как чужие дети станут родными внуками.

"Волнуюсь за дочь, потому что живет с мужчиной, который старше меня, - рассказывает в письме 56-летняя Наталья Владимировна из Тернопольской области. - У него за спиной три брака и пятеро детей. Имеет бизнес, хорошо зарабатывает, но больше жениться не планирует и детей не хочет. Спрашиваю Катю: "Какое будущее тебя с ним ждет?" Недавно ей звонила его бывшая. Сначала угрожала, а потом по-доброму посоветовала забыть этого человека, потому что на что-то хорошее от него нечего надеяться. Приводит доводы , с которыми трудно не согласиться. Но дочь говорит, что любит его".

Направляет фото Екатерины - блондинки с зелеными глазами. За талию ее обнимает седой бородач в коричневом пиджаке. Позируют возле "Теслы".

- Дочка выбор сделала. Будет жить с мужчиной в гражданском браке несколько лет, пока не надоест неуверенность в завтрашнем дне. До последнего надеется, что любимый передумает и женится на ней. Но этого не будет. Захочет стать матерью и начнет искать надежного партнера. Выйдет замуж в 33, через год будет крестить внука.

"Дочь второй раз вышла замуж за первого мужа, - пишет 65-летняя Оксана Васильевна из Полтавы. - С Володей прожили четыре года. Затем Света полюбила Ивана, а от Вовы забеременела другая женщина. Они развелись и 10 лет жили с другими людьми, пока решили сойтись снова. Такой счастливой дочь не помню. В 43 года она забеременела и родила двойню. А теперь решили с младенцами переезжать в Польшу. Язык не знают, работу не нашли, но уже выставили квартиру на продажу. Не могу все бросить и ехать за ними, а расставаться с внуками не хочу. Мы с мужем так долго ждали их".

Направляет собственное фото с двумя младенцами на руках. Девочки в розовых шапочках, завернутые в крыжму - покрывало, на которое кладут младенцев во время крещения. Фото сделано возле храма.

- Дети поедут за границу, потому что там зятю предложат высокооплачиваемую работу. Но домой будут возвращаться дважды в год - на Рождество и Пасху. Ежедневно будете общаться по телефону. Делайте загранпаспорт. Сможете чаще посещать внуков, впоследствии уговорите мужа на переезд.

"У сына проблемы с учебой, - пишет винничанка Алина, 38 лет. - В школу ходить не хочет. С Максимом никогда не было просто. Собственных детей не имела, поэтому решились с мужем на усыновление. В 4 года мальчик не умел самостоятельно есть, почти не говорил и плохо спал ночью. Мы со всем справились за полгода. Ребенок даже внешне стал похож на нас. Но все изменилось, когда Максу исполнилось 10. Соседка рассказала что он усыновленный. Готовились к этому разговору, но хотели, чтобы повзрослел, выслушал и понял. Макс убежал из дома. Искали весь день. Потом долго говорили, обнимались и плакали. Простил нас, жизнь будто наладилась, а в восьмом классе его как подменили. Срывает уроки. Учителя на него жалуются ".

Биоэнергетик кладет ладонь на письмо, закрывает глаза.

- Переходный возраст у сына только начался. Максим будет демонстрировать характер, но скоро возьмется за голову. Будет самым сильным в классе по математике. Его будут отправлять на олимпиады. Если постарается, имеет все шансы учиться за границей. Запишите его на курсы английского. Сын нуждается в любви и поддержке.

"До сих пор не встретил половинку, - рассказывает в письме хмельничанин Александр, 34 года. - Познакомился с девушкой по объявлению. Ездил к ней в гости, все складывалось хорошо. Но однажды она перестала отвечать на звонки и прервала отношения. Слышал, что была замужем и имеет девочку. Но не знаю, что с ней сейчас. Любила меня? Хотел бы ее вернуть, но суждено ли?"

Направляет фото Галины, кареглазой женщины с длинными каштановыми волосами.

- Скучаете по той, которая принесла много любви в жизнь. Попробуйте еще раз встретиться и поговорить с любимой. Если готовы пустить в сердце новую любовь, пригласите на свидание ту, о которой думаете не один месяц. Все сложится хорошо, если справитесь со своей ревностью и перестанете копаться в прошлом партнерши. Отношения надо строить на доверии.

"У сына проблемы с мужским здоровьем, - рассказывает в письме 65-летняя Ольга из Черкасс. - Сначала врачи обнадеживали, он пил таблетки горстями, но это не помогло. Добавился бактериальный простатит. Сын в страшной депрессии. Стал злым, ночью не спит. Ему 31 год, женат не был, с девушками не встречался. Просим его пойти к психологу, но не хочет ".

- Чтобы сын вернулся к нормальной жизни, надо согласиться на операцию, которую предлагают врачи. Денег на нее не хватает, придется взять кредит. Но это даст сыну шанс полноценно жить. Под Новый год встретит женщину, с которой соединит судьбу. Найдет работу, сможет обеспечивать себя и родителей.

Автор: Яна РОМАНЮК
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