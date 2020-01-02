"Сняли вывески. Игроков запускают только после предварительного звонка и озвучки пароля".

Вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли внедорожник "Рендж Ровер". За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Пуля попала в его сына 3-летнего Александра. Мальчик умер в "скорой". Полицейские расследуют дело как умышленное убийство. Среди мотивов рассматривают предпринимательскую и политическую деятельность Соболева.

"Этот Соболев, как пострел, везде поспел. Только отошел от Нафтогаза, тут же женился на дочери московского миллионера. Но ее папа быстро его раскусил и турнул в 2013 году. И он быстренько лезет в Украине в депутаты Киеврады. И находит очередную небедную бизнес-вумен. В 2015-м на ней женится. Это у него хобби? Лучше бы его пристрелили. Ребенка жалко очень".

Галина Железняк, "Фейсбук"

"Вот до чего доводит жадность к баблу. В этом случае отец должен понести наказание, так как он тоже является непосредственным участником убийства ребенка".

Ник Стогнушенко, "Инстаграм"

"Отец, спонсируя сепаров, убивал чужих детей. Бумеранг убил его ребенка. За все в жизни надо платить, иногда и такую цену".

Татьяна Охрименко, "Фейсбук"

9 декабря в Париже украинский и российский президенты встретились впервые за три года. С лидерами Германии и Франции договорились о полном прекращении огня на Донбассе и обмене пленными "всех на всех". Перед тем на столичном майдане Незалежности прошла акция "Красные линии для Зеленского". Озвучили принципы, которые президент не мог переступить на встрече во Франции.

"Зеленский руку Путину не подал. Решил, что еще не годен царю руки облобызать".

Анна Шапс, "Фейсбук"

"Зеленский — не президент. Нормальный человек до последнего защищает свой дом и свою семью. Словом и делом. Путин говорит: "А внесите изменения в Конституцию Украины, бегом, бля". Президент Украины ответил бы так: "Вы не можете указывать, какие изменения вносить в Конституцию моего государства". Зеленский так не сделал. Он проглотил. Съел. Ну, вроде как кивал головой или покачивал ею — но лошади тоже качают головами. Вывод: не президент. Не Украины - просто тупо не государственный деятель".

Андрей Кокотюха, "Фейсбук"

Верховная Рада проголосовала законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

"ГБР еще не начало работу, а уже перезагрузка. Кому-то очень надо было уволить Трубу и поставить своего".

Вениамин Трубачев, "Фейсбук"

"Фамилия Трубу подвела — исход был предрешен с момента соглашения".

Николай Пронька, "Фейсбук"

Всемирное антидопинговое агентство одобрило рекомендацию своего Комитета о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года. В прошлом году в июле ВАДА подозревало 298 российских спортсменов в нарушение антидопинговых правил.

"Теперь могут сушить весла и бухать. Это у них лучше получается".

Анатолий Крамаренко, "Фейсбук"

"Русофашисты проведут аналог Олимпиады в Мухосранске".

Нил Армстронг, "Инстаграм"

"Пламенный привет предателям-спортсменам, которые сменили украинский паспорт на идиотский, т. е. русский. Так вам и надо".

Александр Пономаренко, "Фейсбук"

Следователи обнародовали имена пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко. Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

"Есть два фото, сделанные с интервалом в 24 часа. Первое — с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе — на следующий день с концерта Антоненко в Докер АБС. У меня два вопроса: как он за сутки так похудел? Как ему удалось отрастить бороду за те же сутки?"

Борислав Береза, "Фейсбук"

"Мне кажется, что решение по этому делу уже принято, остались только формальности. Потому что тяжело представить ситуацию, когда Аваков скажет "извините, ошибся, они не виноваты…"

Владимир Ожгевич, "Фейсбук"

"Аваков очень хочет завершить испытательный срок".

Юлия Школькина, "Инстаграм"

"При власти этого Зе-зрадника (предателя) правосудие накрылось окончательно. Желание так называемых судей выслужиться перед Зе-кодлом выше, чем закон".

Константин Рыбак, "Фейсбук"

20 декабря Кабинет министров запретил игорный бизнес, действующий под видом государственных лотерей. В Нацполиции заявили о закрытии 5300 игорных заведений. Изъяли оборудование на 50 млн грн.

"Проституция и игорный бизнес - бессмертны, никто никогда их не поборет. Охоту на ведьм сделают, а потом будет все, как всегда".

Ирена Тит, "Инстаграм"

"Сняли вывески. Игроков запускают только после предварительного звонка и озвучки пароля".

Юрий Корсун, "Фейсбук"

"Если эти заведения были незаконны, то почему до вчерашнего дня доблестная полиция абсолютно не реагировала на их существование и открытие все новых? Теперь что — тумблер переключили?"

Виктор Маршалевский, "Фейсбук"