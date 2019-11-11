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вторник, 12 ноября 2019 05:51

"Сказал: "Все, пока". И помахал руками"

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25 ноября в Черкассах пройдет сорок дней по смерти 65-летнего Сергея Злобинца. У него внезапно остановилось сердце.

— Сергей Александрович будто что-то чувствовал. Говорил: "У меня есть мечта. Хочу сыграть на гармошке на фоне красивого украинского пейзажа". Ответила: "Поехали в Канев, там на фоне круч Днепра сыграешь". Так и сделали. В конце видео он сказал: "Все, пока". И помахал обеими руками. Будто попрощался. Запись разослал всем друзьям, — рассказывает жена 62-летняя Татьяна Васильевна.

Сергей Злобинец родился в Полтаве. 30 лет был художником-каменщиком. Работал с гранитом.

— Сергей любил рисовать. В школе думали, что за него это делают родители, — продолжает Татьяна Васильевна. — Мальчиком в художественном музее рассматривал полотна великих мастеров. А потом искусство стало смыслом его жизни. Сергей делал памятники из гранита. В каждый вкладывал душу. Его работы стоят по всей Украине. В Черкассах на многих домах висят гранитные таблички, сделанные его руками. В Соборном парке города он бесплатно изготовил крест с портретами и именами 20 ребят, которые погибли на Донбассе. Теперь его дело продолжает дочь. Он всегда говорил: "Надя — это моя надежда".

Свободное время Сергей Александрович посвящал рисованию, резьбе по дереву. Изготавливал рамки, занимался чеканкой, реставрировал церкви и иконы. Играл на гармошке, пианино и свирели. Любую мелодию подбирал на слух.

Увлекался мотоциклами. С 16 лет ездил только на них. У него был свой байк. На нем мы путешествовали по Украине, планировали поехать за границу.

Сергей Злобинец был бывшим морским пехотинцем. Воевал в горячих точках. Имел звание прапорщика.

— Сергея солдаты любили и уважали, называли батей. Дружбу сохранили и после службы. Приезжали в гости, поддерживали друг друга в радости и беде. Сергей всю жизнь хранил свою форму морского пехотинца. Ее, портупею и берет, которым он так гордился, положила ему в гроб. Только кортик оставила на память о нем детям и внукам.

Сергея Злобинця похоронили на третьем кладбище Черкасс. На похороны приехали люди из области и многих городов страны. Было много байкеров. Когда опускали гроб, они сигналили и газовали.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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