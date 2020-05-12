Сергей Пелешок умер от инсульта

— Вечером Сергею стало плохо. Его забрали в больницу. На следующий день умер, — говорит 61-летний Леонид Потапчук из Ривне о своем товарище автогонщике Сергее Пелешке. Умер на 63-м году. У него случился инсульт.

— Я знаком с Сергеем с 2012 года, — рассказывает друг 56-летний Игорь Соколовский. — Он всегда был позитивный, добрый и веселый. Занятия спортом начал с футбола. В конце концов судьба привела его к автомобилям. Был мастером своего дела. 17 раз побеждал в чемпионатах страны в шести дисциплинах автомобильного спорта. Одним из первых в Украине Сергей стал директором автомобильного клуба. Работал с молодежью, организовывал и проводил авто-и мотогонки.

Сергей Пелешок был инициатором проведения чемпионата Украины по трековым гонкам. Последние годы работал председателем комитета трековых гонок, руководил обособленным подразделением Автомобильной федерации Украины в Ривненской области. У него остались две дочери и внуки.