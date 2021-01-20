Сергей Лозовский рисовал пейзажи

Девять дней прошли по смерти художника 58-летнего Сергея Лозовского. Умер от осложнений коронавируса в первый день нового года.

— Сергей был талантливый художник. Нес искусство в жизнь и увлекал им неравнодушных людей, — говорит художница 32-летняя Жозефина Флоренс.

Сергей Лозовский родился в Ривне. Окончил Одесский государственный педагогический институт им. Константина Ушинского. На протяжении 35 лет был там старшим преподавателем кафедры изобразительного искусства. Рисовал преимущественно пейзажи. Много раз участвовал в выставках.

- Сергей был целеустремленным человеком. Коммуникабельный, доброжелательный, живой и мягкий, деликатный к окружающим. С незнакомыми был осмотрителен. А так всегда интеллигентный, воспитанный, — говорит Флоренс. - У него были добрые глаза, открытое сердце и золотые руки.