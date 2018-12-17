15-летний Павел Лях из села Довгое Иршавского района Закарпатья повесился в Ужгороде 4 декабря. Был первокурсником факультета академического пения в колледже культуры и искусств. Его тело возле озера Кирпичка нашел проходивший мимо 12-летний мальчик.

Предсмертной записки Павел не оставил. В последнее время в соцсети "Инстаграм" выставлял фото с порезами на руках. Писал, что конец близко. Его последняя запись: "Сегодня именно та ночь, все закончится".

— Паша был тихим и спокойным парнем. Все держал в себе, — говорит преподаватель Наталья Подгорская. — Вместе с тем — артистичный, огонек был в глазах. Мечтал стать профессиональным оперным певцом. Как-то обмолвился, что над ним дома издеваются. В подробности не вдавался. Но ничто не указывало, что так поступит.

Павел жил с матерью и отчимом. У него остались старший брат и младшая сестра. В полиции смерть парня расследуют по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

В Краматорске Донецкой области нашли повешенной 16-летнюю Александру Базарнову 27 ноября. Училась в 11 классе. Была сиротой. Ее воспитывала бабка.

— Около шести вечера бабушка вернулась с работы. В доме было темно, — рассказывает 28-летняя Валерия Осипец из Краматорской полиции. — Внучки дома не застала, начала искать. Нашла в петле.

Александра повесилась в хлеву, где 11 лет тому назад покончила с собой ее мать. Отец умер от онкологии.

— Хорошая девочка. Добрая, всегда улыбнется, поздоровается, — дрожащим голосом рассказывает соседка Лидия. — Бабушка о ней хорошо заботилась. Саша училась хорошо, с ровесниками ладила.

Девушка оставила предсмертную записку. Написала, что хочет к маме. Просила позаботиться о ее собаках.

Александра Базарнова была кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. В прошлом году на соревнованиях в Ужгороде заняла третье призовое место в своей весовой категории. В родном Краматорске завоевала бронзу в соревнованиях по легкой атлетике — бег на 200 м.

Полиция возбудила уголовное производство. Проверяют версию доведения до самоубийства через социальные сети.

14-летнюю Карину из села Дашуковка Лысянского района Черкасской области похоронили 5 декабря. Училась в восьмом классе. Повешенной дома ее нашли родители.

— Семья девочки благополучная. Родители трудолюбивые, постоянно на работе. Спиртным не злоупотребляют, — говорит работник сельского совета. Имя просит не называть. — Каринка была старостой класса. Уроки не пропускала. Хорошо училась. Что ее подтолкнуло к такому шагу — неизвестно. Если бы какая-то очевидная причина — все бы знали. Село у нас небольшое.

После случая в школах района провели разъяснительные беседы.

У родителей школьницы остался младший сын.