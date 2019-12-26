"Сбросил вниз коробку с игрушками. Дал мне 100 евро"

12 млн туристов ежегодно посещают польский Краков. Треть едут туда во время Рождественских и Новогодних праздников. В это время в центре города проходит рождественская ярмарка. Она — одна из старейших в Европе. Длится месяц.

Ярмарка проходит на Рыночной площади у памятника поэту Адаму Мицкевичу. Торговцы предлагают местные блюда, елочные украшения, ювелирные изделия, сувениры, открытки, календари, керамику, изделия из дерева, шерсти, тканей и стекла. Львовянка Ольга Руденко приехала в Краков на четыре дня. Купила дешевые авиабилеты, поселилась в недорогом отеле.

— Решила провести здесь отпуск, — говорит она. — Сейчас в Польше — большие рождественские распродажи. Можно существенно сэкономить, покупая одежду, обувь и технику. На рождественской ярмарке хочу купить украшения матери на день рождения.

Бусы и серьги предлагает Ольге полька Барбара. Она торгует изделиями из янтаря.

— Кто ваша мать по гороскопу? - по-польски спрашивает у покупательницы. Переходит на английский, а потом на русский. Говорит, немного знает еще итальянский и несколько слов на немецком. За это хозяева доплачивают ей 3 злотых — около 20 грн — в час.

— Гданьск — мировой центр торговли янтарем, — Барбара показывает объемные бусы за 250 злотых. На наши деньги это 1540 грн. — Но скажу по секрету, этот янтарь — ваш, украинский. Его используют для изготовления почти всех украшений, которые делают в Польше. За бесценок покупают у украинцев с северного Полесья. Он медового цвета, прозрачный. Качественный, может иметь полсотни оттенков. А наш польский — зеленоватый, не такой красивый.

Ольга Руденко бусы не покупает.

— Сделаю это в Украине, если бусы оттуда, — объясняет.

В другой палатке рассматривает керамическую посуду синего цвета с голубыми узорами. Тарелки стоят от 50 злотых. Цены на стеклянные елочные украшения и статуэтки начинаются от 40. Женщина выбирает две кофейные чашки с видом Кракова. Платит за них 40 злотых — 246 грн.

Самая большая очередь на ярмарке - к палатке с сырами. В Польше их производят 20 разновидностей из коровьего и овечьего молока. Чаще всего покупают осципеки — небольшие кусочки соленого копченого сыра. Продавцы поджаривают его на гриле — внутри становится мягким и тягучим. Поливают вареньем из клюквы. Порция стоит 5 злотых — 31 грн. Такие же большие очереди и возле продавцов глинтвейна — горячего вина со специями и цитрусовыми. Его продают за 10 злотых. За миску горячего тыквенного супа с курицей просят 15 злотых, за шашлык с гарниром — 25.

— Если ты хочешь в Освенцим — езжай сам, детям до 14 туда нельзя, — в очереди за сырами обращается к своему мужу женщина в пуховике с искусственным мехом на капюшоне. — Мы тогда с ними на шопинг пойдем.

38-летняя Елена Бойчук из Старого Самбора на Львовщине в одной из палаток торгует елочными украшениями и сувенирами. Знает польский, потому что уже на протяжении нескольких лет зимой ездит в Краков на заработки. На ярмарке ей платят 15 злотых — 92 грн — в час. Раньше она работала на кухне в местном "Макдональдсе". Получала на 5 злотых меньше.

— Меня на работу взяли знакомые поляки Агнешка и Анджей. Елочные украшения они берут на крупных фабриках, что-то оригинальное выискивают у мастеров, часть товара привозят из Китая, — рассказывает Елена. На ней шерстяная жилетка поверх синего пуховика. На ногах — меховые угги. — Работа мне нравится, но есть один недостаток: работать надо на улице, а здесь очень холодно. Чтобы согреться, беру с собой термос с кофе. За два часа выпиваю весь. Потом еще что-то горячее покупаю на ярмарке. За товаром надо постоянно смотреть — краж нет, но елочные шары часто бьются, когда люди берут их в руки. Однажды пожилой немец неудачно развернулся и сбросил вниз коробку с игрушками. Сам разволновался. Дал мне 100 евро, хоть я и не просила. Игрушек побилось на 20 евро. Остальное взяла себе.

Возле главной сцены ярмарки стоит прозрачный ящик для сбора денег. На нем на украинском написано "праздник без папы". Ежегодно украинцы, проживающие в Польше, в крупнейших городах собирают средства и подарки для детей-переселенцев и тех, чьи родители погибли на Донбассе. Для них готовят посылки, в которые вкладывают вкусности и деньги. В ящике видны злотые, гривны, евро, доллары.