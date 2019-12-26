Россия развалится через несколько лет

- В 2020 году политические, экономические и социальные потрясения будут осложнять жизнь украинцев. В течение года будет семь затмений. В такой атмосфере встретим Новый год, - говорит астролог Елена Максимова, 52 года.

- Обычно бывает по четыре затмения. Семь - рекорд. События года будут фатальны. В ХХ веке такое количество затмений в год было в 1917-м, 1935-м, 1973-м, 1982-м. Время тревожности. Обострятся старые проблемы. Люди будут чувствовать необходимость радикальных изменений. Обострится конфликт на Донбассе.

Переживем три сезона затмений:

Солнечное - 26 декабря 2019-го и лунное 10 января 2020-го.

Лунное - 5 июня, солнечное - 21 июня, лунное - 5 июля.

Лунное - 30 ноября, полное солнечное - 14 декабря.

Самым сложным будет июнь. Затмение 21-го числа относится к серии 4N - повышенный риск аварий и катастроф, голода, притеснений. С ним связывают гибель "Титаника" 1912 года, массовое выселение украинцев и Голодомор 1930-х, трудовые лагеря и экономические проблемы 1948-го, большое количество авиакатастроф 2002-го.

В это время лучше отказаться от перелетов. Не открывать предприятий, воздержаться от экстремальных развлечений.

Последнее солнечное затмение года будет предтечей нового времени. От 21 декабря берет начало Эра Воздуха. Приходит на смену Эре Земли, которая длилась от 26 января 1842-го. Стихию Земли связывают с деньгами, территорией, материальными ценностями. Стихию воздуха – с информацией, наукой, общением, открытостью.

Изменятся и климатические условия на планете. Возрастет количество штормов, ураганов. Ветры будут сильнее влиять на климат.

События последних 40 лет были анонсом того, что нас ждет в Эру Воздуха. В 1989 году пала Берлинская стена, в 1991 году развалился Советский Союз. Впоследствии появились электронные карточки, мобильная связь, интернет. Люди научились передавать информацию на большие расстояния.

Эра Воздуха продлится до 31 октября 2219-го. Деньги станут терять значимость. Люди изобретут новые способы передачи информации. Заговорят об отмене границ.

Будут разрушаться империи, которые задавали тон. Взамен возникать сообщества по новым принципам. Переформатируется система государств-лидеров. Россия развалится через несколько лет.

В течение 2020-го кризис власти переживут большинство стран. Современные институты - ООН, ЕС, НАТО - будут терять влияние. Станет ясно, что старая система отмирает. Человечество должно в следующие несколько десятков лет выработать новые способы влияния на мировые процессы.

Мы живем в век глобальных изменений на планете. Переходный период продлится следующие три года. Выигрывают люди, которые умеют быстро реагировать на изменения, легко воспринимают новое.

Сложнее всего будет Козерогам и Ракам, Близнецам и Стрельцам. В этих знаках происходит затмение, поэтому многие из событий станут судьбоносными. Игнорировать их - означает не считаться со знаками судьбы. Нежелательно делать аборты, разводиться и жениться, ездить в дальние путешествия. Если вас что-то удерживает от путешествия или какого-то серьезного обновления в жизни, то лучше отказаться.

Экономический кризис продлится с 15 мая по 13 сентября. Он будет напоминать 2008 год. Ослабнет гривна. Банковская система переживет спад. Государству трудно будет возвращать внешние долги.

Нежелательно занимать средства. Крупные покупки часто будут неудачными. Авто больше будет в ремонте, чем на ходу.

Вкладывать в недвижимость лучше до мая или с октября.

Следует иметь сбережения в валюте.

Многие украинцы будут сидеть на чемоданах. Но в этом году эмигранты будут нежелательны повсюду. Прижиться на новом месте смогут единицы.

В политике 2020-й - последний год старой эры. Летом появится риск роспуска Верховной Рады. Законы и приказы, которые депутаты принимают массово, пойдут не на пользу государству. Будут напоминать неоправданные социальные эксперименты.

Будут массово закрываться газеты и телеканалы. Возрастет давление государства на население и СМИ. Будут требовать повиновения. За нарушение выставлять высокие штрафы. Вспомним, что такое цензура.

Это год многих реформ. Львиная доля будет вредить государственным институтам. Наибольшие риски - в системе образования и информации. В обществе будут обсуждать языковой вопрос и спад в культуре. Украинцам надо приложить усилия, чтобы 2020-й стал годом возрождения, а не упадка.

18-25 июня, 10-15 сентября - время активного сопротивления. Люди выйдут на улицу из-за бедности и притеснения прав. Первые тревожные знаки для президента были в этом году. Если бы не игнорировал протесты в октябре 2019-го, избежал бы обострения политического кризиса в 2020-м. Сигналом для власти станет февраль, когда люди чествуют годовщину Майдана.

Услышим новые имена в политике. В нынешней власти появится серьезная конкуренция.

Роль нынешнего президента - разрушать старое. Сейчас история требует не строителя, а разрушителя. Украина на некоторое время станет зоной рискованного бизнеса и политического кризиса.

В обществе на первый план будут выходить успех, власть.

Реформы в образовании спровоцируют падение отрасли. Лишат учителя возможности творчески работать. Власть продолжит экономить. Учителя будут выходить на улицы.

2020-й - хороший период для обучения, год принесет технические открытия и много спортивных побед.

Трудно будет тем, кто затеял строительство. Кто-то его отложит на несколько лет. Кто-то - воспользуется новыми технологиями, чтобы возвести недорогой умный дом.

Дети, рожденные в 2020-м, будут иметь твердый характер. Целенаправленные, циничные и успешные. Крыса - зверь, который работает на собственное выживание. Агрессивный, но живучий. Детей надо учить уважать других, ценить чужие права. Из них выйдут хорошие адвокаты. Карьерный рост будет весомее всего.

Жениться в этом году лучше с 16 января по 6 февраля, 5-28 марта, с 10 августа по 5 сентября, 4-20 ноября, с 23 ноября по 15 декабря. Счастливее будут браки, которые строятся не так на чувствах, как на общих интересах. Удачные дни для этого 27-28 марта.

Надо иметь запасы еды

Погода в Украине в 2020 году будет нестабильная, говорит астролог Елена Максимова.

- Резкие перепады давления и температур - от мороза до жары. Синоптики будут ошибаться. Серьезные морозы будут провоцировать аварии электросетей.

Не стоит рассчитывать на высокие урожаи. Времена года будут наступать не вовремя. Жалеть, что рано посеяли или посадили. Увеличится количество вредителей. Фермерам придется сменить культуры, которые выращивали раньше.

Выигрывают предусмотрительные, которые будут строить теплицы и сеять растения, выдерживающие погодные колебания. Год может быть голодным. Надо иметь запасы.