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четверг, 14 января 2021 05:45

"Ради любимой продал квартиру и похудел на 20 килограммов"

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"Два года тому назад вышла замуж за мужчину, которого любила, - пишет 28-летняя Ангелина из Полтавской области. - Планировали жить отдельно, но его родители уговорили остаться в их доме. Со свекровью не нашли общий язык. Ей не нравится, как я готовлю, убираю, стираю. Замечания в мою сторону звучат каждый час. Муж не реагирует на это. А мне обидно до слез. Заступиться некому. Родители живут в другой области, брат - на заработках. Не получается забеременеть. Свекровь и здесь не упускает случая раскритиковать. как жить дальше, не знаю. Такое ощущение: или мы расстанемся, или переедем от родителей и заживем нормально".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Обводит ею вокруг свадебного фото Ангелины и Ярослава. Супруги держится за руки у фонтана. У невесты - букет белых пионов.

- Заживете спокойно, когда переедете от свекров в свою квартиру. Муж будет колебаться. Но если соберете вещи, отправится за вами. Его родители будут пытаться контролировать вас дальше, но на расстоянии им это будет удаваться хуже. Не можете забеременеть из-за гормонального сбоя и стрессов. Когда напряжение спадет и начнете наслаждаться семейной жизнью, тест на беременность покажет положительный результат.

"Живу с сыном, который в 40 лет до сих пор не женат, - рассказывает в письме 67-летняя Галина из Ривненской области. - Он работящий, не курит, алкоголем не злоупотребляет. Мастер на все руки, а любимую найти не может".

Вкладывает в конверт паспортное фото сына - кареглазого усача в зеленой рубашке.

- Сын будет иметь отношениях с женщинами, но до брака дело не дойдет. Не готов попрощаться с холостяцкой жизнью и обеспечивать семью. Привык к жизни с родителями. В апреле получит интересное предложение по трудоустройству. Если согласится, будет иметь хорошую ставку и высокие премиальные. В новом коллективе его будут ценить.

"11 декабря 2019 года ничего не предвещало беды, - пишет Федор Иванович из Киевской области. - Утром у сына поднялась температура до 39 градусов. Поехали в районную больницу. У сына была аллергическая реакция на анальгин, и врач об этом знала. Но почему-то назначила противопоказанные ему уколы. Под капельницей сын сказал, что чувствует себя плохо и, видимо, ему что-то не то вкололи. Через 20 минут он впал в кому и умер. Терапевт вину не признает. Даже не выразила соболезнование. Евгению было 29 лет. У него остались жена и трое детей. Хочу знать, был бы он жив, если бы не поехали в ту районную больницу? "

- Не вините себя в том, что отвезли сына в тот день к медикам. Вашей вины в его гибели нет. Если бы вызвали "скорую", все закончилось бы так же. Такой реакции на жаропонижающие препараты не предвидел никто. Причина также в хронических заболеваниях сына. Организм столкнулся с инфекцией, которая оказалась ему не по силам. С врачами можно судиться долго. Никогда не простите им той халатности. Но сына это не вернет. Поддержите невестку и внуков, которые потеряли отца и кормильца. Чем старше они будут становиться, тем больше будут напоминать Евгения. Судьба отмерила ему недолгую, но счастливую жизнь. Оставил трех замечательных потомков. Первенец продолжит то, чем занимался отец.

"Дочке не везет в личной жизни, - пишет 63-летняя Елена Павловна из Полтавы. - Встречалась и жила с несколькими мужчинами, но ничем серьезным это не закончилось. Последнего бросила, потому что много пил. Живет сама, и тоскует по бывшему. Хотела бы его вернуть, но у него уже есть другая женщина. Если бы имела хорошую работу, то от мыслей об одиночестве отвлеклась бы. Но устроиться нигде не может. Планирует ехать за границу, но у нее нет паспорта и денег, чтобы его изготовить ".

Вкладывает в конверт фото зеленоглазой брюнетки в сиреневой кофточке.

- Хотите помочь дочери устроить личную жизнь - дайте часть денег на изготовление паспорта. Поездка за границу позволит ей улучшить материальное положение и встретить судьбу. Сначала будет жить в гражданском браке, а потом узаконит отношения с коллегой.

"Сын 37 лет, имеет проблемы с мужским здоровьем, - рассказывает в письме винничанка Екатерина Владимировна, 58 лет. - Ходил к врачу, но это не помогло. Живет в постоянном стрессе, даже характер у него изменился. Стал нетерпеливым, раздражительным, обижается. Подозреваю, что кто-то навел на него порчу. Недавно поехал в Польшу. Там у него начало болеть колено. Наверное, унаследовал артрит от меня. Сложится ли у него жизнь в другой стране? "

- Сын зря опускает руки. Не помог один врач, но это не повод отчаиваться в медицине. Пусть обратится к зарубежному специалисту. Все его проблемы можно решить быстро и безболезненно. Порчи не вижу. Причина в сидячей работе и ночных сменах. Жизнь в Польше наладится этой зимой. Встретит женщину, которая родит вам внука.

"Внука Максима будто кто-то подменил, - пишет 73-летняя Анастасия Павловна из Тернополя. - Имел семью, двоих детей. Но жена от него ушла, потому что пил. Он пришел в себя, завязал. Устроился в Киеве. Там познакомился с белоруской. Она женщина красивая, работящая, но иностранка. Имеет троих детей от первого брака. Я хотела, чтобы женился на украинке. Ради любимой Максим продал квартиру в Тернополе и похудел на 20 килограммов. Взял кредит, чтобы купить жилье в столице. Зовет ее замуж. Мы против такого союза. У него двое детей, на которых надо платить алименты. А он из кожи лезет, чтобы угодить чужой семье ".

- Порадуйтесь за сына, который устраивает личную жизнь и не боится ответственности. Алименты на детей будет платить исправно. Будет проведывать их так часто, как позволит бывшая жена. А вот с новой возлюбленной найдет то счастье, которое под силу почувствовать не каждому. К концу года она родит ему сына. К июню найдет лучшую работу. Будет у него карьерное процветание и высокая зарплата. Заем на квартиру выплатит до лета.

Автор: Яна РОМАНЮК
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