Пятая жена Евгения Петросяна ждет первенца

Говорят, что российский юморист 74-летний Евгений Петросян во второй раз станет отцом. Ходят слухи, что его жена и помощница Татьяна Брухунова, 30 лет, ждет первенца. Она стала носить просторные наряды, скрывающие фигуру. Недавно в соцсети подписалась на страницу одного из московских роддомов.

- В женитьбе Тани и Жени узнал от знакомых, - рассказывает российский сатирик Георгий Териков. - Позвонил Петросяну с поздравлениями. Спросил, действительно ли он женился. Ответил: "А как ты думаешь? Да, женился". Конечно, шум вокруг женитьбы ему не нравится. Но с Таней они счастливы.

Петросян и Брухунова тайно женились в декабре. Этот брак для юмориста стал пятым. От первой жены у него есть дочь 50-летняя Викторина. С пародисткой 66-летней Еленой Степаненко Евгений Петросян прожил 32 года. Развелся в прошлом году, когда крутил роман с Брухуновой. С бывшей женой до сих пор делит в суде общее имущество. Их состояние оценивается в $ 23 млн. Имеют пять квартир и четырехэтажный загородный дом. В них хранится коллекция антиквариата, редких книг и картин.