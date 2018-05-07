"Против президента уголовное дело может возбудить только генпрокурор. А они — кумовья"

Что обсуждали пользователи социальных сетей в апреле

3 апреля участника Революции достоинства Ивана Бубенчика задержали во Львовской области. Объявили о подозрении в убийстве. В позапрошлом году в интервью он рассказал, что 20 февраля 2014-го якобы застрелил двух бойцов "Беркута" в центре столицы. Впоследствии из подозрения убрали статью Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве. Остались статьи о посягательстве на жизнь стражей порядка и незаконном обращении с оружием.

"Это дело — ловушка для власти. Осудят его — значит, никакая это не победившая революция. Отпустят — легализуют убийство представителей власти. Объявят амнистию — придется амнистировать всех участников событий, в том числе и силовиков. Нехороший цугцванг, из которого просто нет удачного выхода".

Даниель Щикин, "Фейсбук"

"Жаль, что на Майдане не нашлось того, кто влепил бы пулю в лоб тем сценическим отбросам".

Лекс Поло, "Фейсбук"

"Маски сброшены. Перед выборами добровольцев запугать или посадить в тюрьму. И любой ценой на второй президентский срок".

Василий Петренко, "Фейсбук"

Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро открыли дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Его подозревают в разглашении оперативной информации и давлении на суд. Об этом свидетельствуют разговоры, записанные в его кабинете.

"Кожаное кресло начальника любого уровня — отличная среда, создающая все необходимые условия для пробуждения гена, отвечающего за быдлизм всего организма. Хочешь не хочешь, а превращаешься в быдло. Природа. С ней не поспоришь".

Игорь Майстренко, "Фейсбук"

"Пока при власти будет эта хунта, все реформы умрут еще в состоянии сперматозоидов!"

Александр Ковальчук, "Фейсбук"

7 апреля правительственные силы сирийского президента Башара Асада и его союзники Россия и Иран осуществили химическую атаку на город Думу — последний подконтрольный оппозиционным силам. Погибли 75 человек, несколько сотен пострадали. Через неделю силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетный удар в ответ.

"После увиденного пропадает желание выражать соболезнования за Кемерово и другие трагедии. Не заслуживают на жизнь люди, которые поддерживают режим, ставший причиной такого преступления".

Андрей Андрийчук, "Фейсбук"

"Нашли визитку Яроша?"

Максим Яремчук, "Фейсбук"

"Это как расстрел Майдана. Напоследок дьявол бесится".

Сергей Топор, "Фейсбук"

12 апреля президент Петр Порошенко анонсировал подготовку Украины к выходу из СНГ. Также заявил, что Киев должен прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с РФ.

"Уже шесть раз прекращали и запрещали. Президент не сделает ничего, потому что его фабрика расположена в Липецке".

Шадек Дапчевич, "Фейсбук"

"Уже достали правильные слова и отсутствие их реализации! Это как клятвы алкаша, который опять набрался, — "От завтра — не пью!"

Павел Жовниренко, "Фейсбук"

Верховная Рада 19 апреля приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении разрешения на автокефалию православной церкви в Украине.

"Будем реалистами. Ни в этот, ни в следующие разы разрешения не получим. Но через три-семь лет в Украине таки будет провозглашена украинская автокефальная церковь. Вот тогда орда и треснет, как вошь на морозе".

Ромарио Брут, "Фейсбук"

"По существу новости: популизм. Готовится к выборам".

Павел Ясинский, "Фейсбук"

"Худшее, что может быть — это когда власть влезает в дела церкви".

Ангела Горпинчук, "Фейсбук"

18 апреля в эфире канала "Ньюз Ван" впервые прозвучали пленки, записанные депутатом-беглецом Александром Онищенко. На них голос, похожий на голос президента Петра Порошенко, обсуждает с Онищенко возможность закрытия уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.

"Против президента уголовное дело может возбудить только генпрокурор, а они — кумовья. Так что, господа, дышите ровно) Поговорим и на той же сраке сядем)".

Татьяна Дубровская, "Фейсбук"

"Тех, кто под куполом, расстрелять. А потом и тех, кто придет на их похороны. Тогда коррупции не будет".

Николай Безталанный, "Фейсбук"

"Только казнь с трансляцией по телевидению, как в Китае, остановит этих казнокрадов!"

Александр Волошин, "Инстаграм"

"Если пленки против Савченко приняты как доказательство вины, то и сейчас должны арестовать Порошенко. Ведь перед законом все равны! Или, может, кто-то равнее?"

Николай Черничкин, "Фейсбук"

"Очень смешной развод и красивый ФСБшный монтаж".

Наталия Янко, "Фейсбук"