"Просто полапать мужчину хотел. А ему шьют криминал"

По постам пользователя в социальной сети можно определить его характер. Это исследовали ученые из Гарвардского университета в США.

Люди, которые постоянно обижаются, выкладывают много своих фотографий. Так демонстрируют, что у них все хорошо. Также часто отмечаются в статусных и дорогих местах. Если пользователь не уверен в себе, размещает много постов, как стать успешным и поверить в собственные силы. Такие люди не любят показывать свои фото. Те, кто страдает нарциссизмом, постоянно постят собственные фотографии. Делают их даже в туалетах и спортзалах.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в ноябре

"Подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала в "Фейсбуке" 53-летняя Ирина Луценко. Была нардепом от "Блока Петра Порошенко". 4 ноября заявила о сложении депутатских полномочий.

"На одну Бабу Ягу будет меньше в парламенте".

Андрей Козорог, "Фейсбук"

"В оппозиции не интересно. Никакого дерибана, живешь на одну зарплату".

Анатолий Поважный, "Инстаграм"

24 квартирами владеют народный депутат фракции "Слуга народа" 38-летний Александр Дубинский, его жена и мать. У последней за пять лет появилось семь автомобилей. "Мама любит скорость", - так объяснил политик ее автопарк.

"Украину спасет только китайский вариант очистки власти. Стадион" Олимпийский "подойдет".

Эдуард Ходенком, "Фейсбук"

"Избирателей предупреждали об этом Дубинском. Рассказывали о нем и просили не голосовать. Пока этот "слуга" не наложил всем "могучую кучку" дерьма на голову, никто и слушать не хотел".

Елена Жура, "Фейсбук"

"Хорошо умеет лизькать, где просят и за что платят".

Татьяна Сикорская, "Инстаграм"

"Интересно, он уже подал заявление на выплату жилищной компенсации?"

Вячеслав Оболенский, "Фейсбук"

Лидер "Радикальной партии" 46-летний Олег Ляшко напал на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, 37 лет, в зале официальных делегаций ВИП-терминала аэропорта "Борисполь". Обвинил его в открытии импорта российской электроэнергии. За нападение Ляшко грозит до семи лет тюрьмы.

"И во время драки видеокамера с оператором случайно оказались на месте. Эту игру Ляшко хорошо знает. Пытается политически воскреснуть".

Вильмар Коваль, "Фейсбук"

"Ляшко просто полапать мужчину хотел. А ему шьют криминал".

Снежана Опанасенко, "Инстаграм"

"Рано Олег Валерьевич начал пиариться - до выборов еще далеко. Но, видимо, тренируется, чтобы форму не потерять. Уже отдохнул хорошенько, отъелся, теперь можно и киносъемки устраивать".

Виктория Костицкая, "Инстаграм"

"Бьет - значит любит!"

Дмитрий Логинов, "Фейсбук"

13 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении рынка земли. Документ предусматривает отмену запрета на ее продажу с 1 октября 2020 года.

"Казнь Зеленского будет описана в учебниках".

Алексей Черчелюк, "Фейсбук"

"Это не отмена рабства, а настоящее рабство, в которое придурки вместе со своим президентом загоняют народ. Они продолжают нас "делать". Теперь по всей Украине понавешают табличек "Частная собственность".

Вера Пахольчук, "Фейсбук"

"Теперь можно будет рассчитаться землей за долги перед банком. Скоро весь народ закрепостят".

Антон Сегал, "Фейсбук"

"Уничтожение ядерного оружия Кравчуком и разрешение на продажу земли Зеленского - преступления против Украины".

Степан Данилюк, "Фейсбук"

"Кто хочет сделать страну богатой - поднимает экономику, создает рабочие места, проводит реформы, борется с коррупцией. Остальные хотят все спустить по дешевке, оставить народ с голой жопой и свалить в Париж, Израиль или Москву".

Степан Данилюк, "Фейсбук"

В интервью американскому изданию "Нью-Йорк Таймс" олигарх 56-летний Игорь Коломойский заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с Западом и налаживать отношения с Россией.

"Америка скоро потребует его экстрадиции. И не факт, что Израиль ему поможет. Вот и крутится человек, как может. Как станет российским подданным - то на нет и Делаверского суда нет".

Анастасия Ярмоленко, "Фейсбук"

"Когда в одной голове за короткий период уживаются две взаимоисключающие вещи, это - признак шизофрении. 2014 год - Коломойский обещал 10 тысяч долларов за каждого российского наемника. 2019 год - 100 миллиардов долларов от Московии, и все забудем".

Григорий Черный, "Фейсбук"

20 ноября в Украине на буксире вернулись военные корабли, задержанные в прошлом году РФ в Керченском проливе. После осмотра обнаружили, что на судах не хватает части вооружения и оборудования. С них сняли даже плафоны, розетки и унитазы.

"Это не унижение. Это наш пре...дент просто отмазывает ху...ло перед трибуналом по морскому праву. До этого он "вернул" моряков за 48 часов до начала действия решения трибунала, по которому всем судам под рашистским флагом запрещалось входить в порты других стран. А сейчас нам притащили корыто на буксире".

Станислав Дергач, "Фейсбук"

"Как показал 2014 год, многие из "ихтамнетов" еще ни разу не видели унитаза. Для них это - редкая диковинка, от такой добычи удержаться не могли. Дома детям и родственникам показывать будут".

Владимир Булавка, "Фейсбук"

"Интересно, кто же эти мародеры? Наверное, инопланетяне. Это у них стояли корабли, это они все разграбили".

Лариса Бонд, "Фейсбук"

"Когда принимали корабли, разве не видели, в каком они состоянии? На какого черта было забирать металлолом? Нужно было сразу апеллировать к международникам. А теперь поцелуйте мокшан в задницу".

Оксана Ситаленко, "Фейсбук"

"Унитазы конфисковали как запрещенное оружие. Был сигнал, что в одном обнаружили портрет Пуйла на пипифаксе".

Игорь Жук, "Инстаграм"