Проститься с Алексеем Неживым пришли 30 человек

- Когда-то жена купила Алексею Ивановичу дорогие туфли. Он сказал отнести их обратно, а деньги потратить на себя и дочь. Был аскетом, - говорит заведующая кафедрой украинской литературы Полтавского педуниверситета им. Владимира Короленко 57-летняя Вера МЕЛЕШКО о писателе и ученом Алексее НЕЖИВОМ.

Он умер на 63-м году. Проститься с ним в Свято-Успенский кафедральный собор Полтавы пришли более 30 человек.

- Алексей Иванович всю жизнь посвятил исследованию творческого пути Григора Тютюнника, говорит писательница 54-летняя Инна Дидык. - Поддерживал музей писателя в Шиловце. На его открытии плакал.

Неживой родился в селе Хитцы Лубенского района Полтавской области. В 1980 году переехал в Луганск. Возглавлял там общество "Просвита". На Полтавщину вернулся с началом войны на Донбассе. Имел жену Людмилу и дочь Оксану.

- Тогда восстанавливать движение за национальное возрождение было повсеместно трудно. А на Луганщине - еще сложнее, - говорит член полтавской "Просвиты" Олег Пустовгар, 46 лет. - Неживой популяризировал там украинскую историю и литературу. Если бы на Донбассе было больше таких людей, эту землю не оккупировали бы.