"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает"

"Жена болеет более 30 лет, — пишет 53-летний Николай из Черкасс. — Сначала были головные боли, а потом начались приступы. С годами появились гипертония, сахарный диабет, остеохондроз. Ей выписывают лекарства, но они мало помогают. Теперь мигрени у дочки. Что делать и к кому обращаться?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото двух блондинок - матери и дочери. Старшая женщина в кашемировом пальто, младшая - в спортивном костюме.

- Запишите дочь и жену на прием к остеопату. Проблема в шейном отделе позвоночника. Несколько сеансов помогут снять защемление и забыть о мигрени надолго. В этом году вашу семью ждут приятные перемены. Получите приглашение на новую должность. Осенью совершите покупку, которую давно планировали.

"Сыну Юрию 41 год, а он до сих пор не имеет семьи, — рассказывает в письме 70-летняя Валентина Андреевна из Полтавщины. - Не ленив, имеет доброе сердце, ведет домашнее хозяйство, любит работать на земле. Живем вдвоем в деревне. Когда он был маленьким, у нас умер дед. Когда его рядили, не было нательного крестика. Я была так перевозбуждена, что, не подумав, повесила Юрин детский крестик на покойника. Через много лет поняла, какую ошибку совершила. Видимо, тем поступком запечатала судьбу сыну. Есть ли какой-то обряд, чтобы исправить это? Будет ли у него жена? Дождусь ли я внуков?"

На фотографии — мужчина в джинсах и синей футболке сидит на кожаном диване.

— Нательный крестик, который получаем после обряда крещения, имеет большую силу и оберегает всю жизнь. Исправить ошибку можно. Купите в церкви крестик, освятите и попросите сына носить его. С холостяцством прощаться не хочет. Видит горький опыт друзей, которые неудачно женились, и боится вляпаться в такую же историю. Мог создать счастливую семью в 25 лет. Была у него тогда женщина. Но то ли вы, то ли ее мать настроили молодоженов против этого брака. Их судьбы разошлись. Хотите нянчить внуков, поэтому знакомите сына с дочками знакомых. Но среди них нет его пары. В этом году на свадьбе в селе может встретить девушку, на 15 лет моложе. Станет вам хорошей невесткой, если не будете копаться в ее прошлом.

"Живем с матерью в старом доме на пять квартир, — начинает письмо львовянка Мария, 49 лет. — Раньше с соседями общались не очень хорошо, но терпимо. А теперь стало ужасно. С одним мужчиной делим двор. Он, ни с кем не посоветовавшись, начал его застраивать. Чувствую себя одинокой. Светит ли мне когда-нибудь встретить свою половинку?"

- Если бы не мать, давно бы уехали на заработки и устроили личную жизнь. Но ей необходим уход. Раздражаетесь по пустякам. Потому что прожили почти полвека, а за все надо отчитываться. Не расстраивайтесь. Мать хочет как лучше. С соседями удастся решить все вопросы через суд. Иск напугает нарушителя. Строительство прекратит на некоторое время. Не откладывайте личную жизнь на потом. Одному из коллег вы не безразличны. Служебный роман перерастет в крепкие отношения.

"Четыре года тому назад перевезла семью из Донецка, — пишет 42-летняя Анастасия из Киевской области. — Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает. Отец оставил там дедушку и бабушку. Дед умер. Сердце не выдержало во время обстрела. Бабушку мы забрали к себе. В Ирпене купили квартиру. Удастся ли нам сбыть недвижимость на оккупированной территории? Отдавать ее за бесценок не хочется. Родители тяжело работали, чтобы достроить второй этаж, обставить мебелью и техникой. Из-под обстрелов за эти годы вывезла 47 знакомых. Самой не на кого положиться. Даже тысячу гривен никто не одолжит. Были друзьями, а теперь — чужие люди".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото рыжеволосой курчавой женщины. У нее серьга в левой брови.

— Отец продаст дом до весны. Будете приезжать туда, чтобы навестить могилу деда. Вырученные средства не вкладывайте в строительство. Желание сэкономить подтолкнет вас к сотрудничеству с ненадежными людьми. Будете ждать годами обещанные квадратные метры. Лучше купить жилье на вторичном рынке. Когда родители переедут в другую квартиру, сможете устроить семейную жизнь. К 45 годам станете матерью во второй раз. Сын от первого брака скоро уедет учиться за границу.

"Хочу родить ребенка, — пишет винничанка Екатерина, 29 лет. — С мужем восемь лет живем в браке. Забеременеть не получается. Собрали документы на усыновление. Второй год стоим в очереди. Все без изменений. Своего жилья не имеем. Отец дал мне 5 тысяч долларов, но на квартиру этого мало. Муж купил авто, начал таксовать. Отец уговаривает зятя ехать работать в Польшу. Я не против, а муж боится. Говорит, что не один оттуда вернулся калекой. Здесь имеет неплохую работу. Если бы была своя квартира, нам бы его зарплаты хватало. Надоело на всем экономить".

Присылает фото с отдыха в Турции. Загорелая блондинка в парео обнимает коротко стриженого брюнета в джинсовых шортах с золотой цепочкой на шее.

— Забеременеть удастся в апреле-мае этого года. Лечение, которое начали в прошлом году, даст результат. Но придется несколько месяцев лежать на сохранении. Муж ехать на заработки не хочет, потому что не привык тяжело работать. Работу и в дальнейшем будет совмещать с вождением такси. Деньги на жилье даст отец. Отправится на заработки в Германию с кумом. Мысль об усыновлении не отбрасывайте. Родите девочку и возьмете в семью мальчика. Разница между детьми будет небольшая.