"Привез себе жену с Донбасса. Она борщ варить не умеет"

"У нас проблемы с дочками, - пишет Алексей Васильевич из Полтавщины. - Старшая Наташа воспитывает троих детей. Два сына у нее от первого брака. От второго мужа у нее дочка. Все было хорошо, пока Наташа не поехала на курорт и не нашла любовника. После этого подала на развод. Семья распалась. Мы надеемся, что когда-то она вернется к мужу Анатолию. Младшую дочь зовут Алла. С мужем воспитывают сына Арсения. Жизнь не клеится. То расходятся, то опять сходятся".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото Наталии и Аллы. У обеих длинные черные волосы. На старшей - белая футболка с двумя черными кошками.

- Чувства к новому избраннику у Наталии быстро остынут. Он окажется не тем, за кого себя выдавал. Будет жалеть, что бросила мужа. Анатолий готов простить и возобновить отношения. Если захочет его вернуть, придется идти на уступки. Возможно, делить жилье со свекрами или согласиться на жилищные условия, которые ей не по вкусу. Жизнь младшей дочки наладится летом. Муж сменит работу, начнет зарабатывать больше. Причин для ссор не будет. Алла имеет шанс забеременеть до конца года.

"Сыну Артему в марте исполнилось 30 лет, - рассказывает в письме винничанка София Георгиевна, 63 года. - Переживала, что останется холостяком на всю жизнь. Потому что с девушками не встречался. Света белого за работой не видел. Ремонтировал машины. Даже свободное время проводил в гараже. Три года тому назад пошел на войну. Я волновалась, чтобы его не ранили. Не могла дождаться, пока вернется. А он приехал не сам. Случилось то, чего я боялась больше всего. Артем привез себе женщину из Донбасса. Она борщ сварить не умеет. Непутевая. Целыми днями спит и телевизор смотрит. В хате убрать не может, на огороде ничего не помогает. Полтора года прошло, как они женились. Сын детей хочет, а она отказывается рожать".

Вкладывает в конверт фото Артема и его жены Светланы. Мужчина кудрявый, с густой бородой. У женщины на шее- две родинки.

- Не можете смириться с выбором сына, потому что видели на месте невестки другую женщину. Сетованиями и критикой ничего не измените. Сыну ваши ссоры не по нраву. Рано или поздно лопнет терпение и заберет свою семью из родительского дома. Будет арендовать жилье подальше от вас. Не хотите допустить этого, смиритесь и подружитесь со Светланой. Неожиданностью станет известие невестки о беременности. Это на некоторое время улучшит атмосферу в семье. В следующем году родит мальчика.

"Внук три года тому назад попал в аварию, - пишет хмельничанка Надежда Федоровна, 67 лет. - На него наехал парень скутером. Получил травму головы и много гематом. 22 дня лежал в коме. Еще два месяца провел в больнице. Теперь находится в санатории. Дали 1 группу инвалидности. В этом году должен был заканчивать 11 класс. Сделался нервный, постоянно болит голова. Не знаем, сможет ли потом где-то учиться или работать".

- Поставить сына на ноги могут заграничные врачи. Деньги на его реабилитацию будут собирать по всей Украине, если привлечете внимание к своей беде. Рассчитывать на финансовое возмещение от виновника аварии не следует. Этого не хватит даже на обезболивающее. Обратитесь к услугам остеопата. С его помощью внук забудет о головной боли и бессоннице.

"Хочу знать, как сложится судьба моего сына, - пишет Юрий Иванович из Хмельниччины. - Он разведен. Имеет детей от первого брака, но они живут далеко. Нам с женой скоро исполнится по 80 лет. Сколько еще жить будем, не знаем. С кем останется он? Будет ли иметь жену? Какие изменения ждут его на работе?"

Биоэнергетик зажигает свечу. Сканирует ладонью фото усача в белой футболке. Тот стоит у родительского дома.

- Сын не сам останется. Будет жить с односельчанкой или женщиной из соседнего села. Летом задумается над сменой работы, но впоследствии свое решение пересмотрит. Выгодных предложений нечего искать. В коллективе состоятся изменения. Чтобы удержать персонал, который будет убегать за границу, работодатель поднимет зарплату. Отношения с детьми наладить не удается из-за расстояния. Планирует поехать к ним в гости. Поездку лучше совершить осенью.

"Я мама двух дочек, им 24 и 26 лет, - рассказывает в письме Нина Петровна из Черниговщины. – У каждой есть любимая работа, но ни одна до сих пор не нашла свою половинку. С мужем переживаем за их судьбу".

Биоэнергетик сканирует фото 2008 года. На нем - выпускной у старшей дочки Кристины. Она в пышном розовом платье. Рядом стоит Вероника в салатовом сарафане.

- Обе дочки до 30 лет выйдут замуж. Первая выйдет замуж младшая сестра. Но избранником будет недовольна. Много будет обещать, но сам мало к чему будет стремиться. Первый год жизни после брака окажется испытанием для обоих. Но если уймут гордыню и будут уступать, создать крепкую семью и многого достигнут вместе. Старшая родит двух детей. Задумается над переездом в другую область. Не удерживайте. Дайте возможность самостоятельно решать, куда двигаться дальше.