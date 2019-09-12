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пятница, 13 сентября 2019 05:45

"Превратила квартиру в бордель. Ежедневно приводит другого мужчину"

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"У меня есть сын и дочь, — пишет 57-летняя Татьяна Васильевна из Киевской области. — Семейная жизнь у них не сложилось. Сыну 32 года. Живут с женой в одной квартире, но как чужие люди. Внуку 6 лет. Дочке — 30. С мужем не разведены, но вместе не живут. Их сыну — 4. Почему они такие невезучие?"

Вкладывает в конверт фото русого мальчика с тортом. Рядом — кудрявая женщина в синем платье. Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Зажигает свечу, кладет на снимок правую руку.

— Сын не может найти общий язык с женой из-за финансовых трудностей. Денег не хватает на ежедневные нужды. Не подбивайте его на развод, потому что надолго останется одинок. Будет редко видеть сына. Хочет попробовать работать за границей. Не держите. Это поможет не только заработать на жилье, но и даст хороший опыт. Через несколько лет ему стоит задуматься о собственном бизнесе. Дочь во второй раз выйдет замуж. Возможно, повторно съедется с первым мужем или выйдет замуж за хорошего знакомого, который давно не скрывает своих чувств к ней.

"Соседка уехала в Польшу, — рассказывает в письме винничанка Елена Владимировна, 54 года. — Свою квартиру сдает. С квартирантами нам не везет. Сначала жили студенты. Ежедневно устраивали пьянки-гулянки. Когда поселилась женщина с ребенком, мы вздохнули с облегчением. Но она ребенка увезла в деревню к матери, а сама превратила квартиру в бордель. Ежедневно приводит другого мужчину. Пыталась с ней говорить, но она все просьбы игнорирует. Шумят до утра. Соседке Вере дозвониться не могу. Жизнь стала невыносимой. Выставили квартиру на продажу, но за месяц никто не позвонил".

— Потерпите до конца осени. Соседка квартиру продаст. Поселятся нормальные люди. О квартирантах забудете надолго. Не спешите сбывать собственное жилье. Удачной замены ему не найдете. В следующем году будете справлять свадьбу. Жените старшего сына.

"Дочка вышла замуж за вдовца, — пишет львовянка Орыся Михайловна, 51 год. — У него две взрослые дочери. Соню не приняли с первого дня. Донимают, когда есть возможность. В июне она продала машину за 20 тысяч долларов. Хотела купить другую машину, но деньги украли. Приезжала полиция. Говорят, преступники работали по наводке. Подруга гадала Софии на картах. Те показали, что деньги похитила женщина, которая имела доступ в квартиру и знала о продаже авто. Все указывает на старшую дочь Игоря. Но он обвинения отвергает. Готов развестись с Софией ради собственных детей".

Биоэнергетик достает из конверта два фото. На одном — блондинка в черном халате и белых тапочках. На обороте подпись - "София, 2018 год". На втором снимке — две женщины и мужчина. Младшая блондинка — насупленная, волосы собраны в пучок. Это дочь Игоря.

— София может уйти от мужа и попытаться строить свое будущее с другим. Или остаться, но быть готовой к тому, что на этом неприятности не закончатся. Дочери будут всячески донимать. Думают, она обручилась с их отцом ради дома. Бизнес, которым занимается сейчас, скоро придется расширить. Пусть будет осторожна, когда будет привлекать дополнительных инвесторов. В партнеры будут набиваться мошенники.

"Внучке Анне отчим завещал 2-этажный дом и несколько ретроавтомобилей, — рассказывает в письме винничанка Александра Романовна, 73 года. — Но муж уговорил ее все это продать и купить несколько квартир. Прожили они в браке после этого недолго. Аня влюбилась в другого и пошла жить к нему. Алексей ей этого не может простить. Он адвокат. Теперь хочет отсудить у внучки половину имущества, приобретенного в браке. Анна жалеет, что связала свою судьбу с этим человеком. С тем вторым тоже жить не может. Матвей — вдовец, сам воспитывает двух дочерей. Они Анну не воспринимают. Настраивают отца против нее. Он не может отпустить первую жену. Семь лет прошло, как женщины не стало. А в шкафу до сих пор висит ее одежда, а на стенах — портреты. Даже на заставке в телефоне у него фото бывшей жены. Аня терпит, потому что любит".

— Не будет счастлива в браке с Матвеем, какие бы надежды не возлагала на этот союз. До конца года вернется жить в свою квартиру. Дочери Матвея впоследствии пожалеют, что пренебрегли стараниями Анны заменить им мать. Однако будет поздно. Женщина будет готовиться к свадьбе с другим мужчиной. Тот будет на несколько лет младше, но вернет Анне веру в счастливую супружескую жизнь. Родит двойню.

"Внучке 21 год, учится за границей, — пишет винничанка Раиса Ивановна, 65 лет. — Пару еще не встретила. Хочет остаться работать там. Что ее ждет и скоро ли выйдет замуж? Может, таки вернется в Украину?"

Вкладывает в конверт фото русой девушки с голубыми глазами. Она в вышиванке, волосы заплетены в косу.

— Внучка уже сделала выбор. Останется жить за границей. Там встретит свою половинку. Обручится с иностранцем, хотя долгое время будет встречаться с земляком. Родит сына и дочь. Найдет хорошую работу.

Автор: Яна РОМАНЮК
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