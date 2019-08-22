"Повесила чеснок и походы соседки прекратились"

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1611
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 1701
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1440
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2025
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2151
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2115
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5607
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2115
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 126
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 05:21

"Повесила чеснок и походы соседки прекратились"

  Комментировать
 

"У внука постоянно какие-то неприятности, - пишет 63-летняя Юлия Тимофеевна из Запорожской области. - Полгода тому назад родителям пришлось отдать 5000 долларов, чтобы отмазать его от тюрьмы. Дружки Олега на пьяную голову ограбили ломбард. Внука с ними в тот вечер не было. Но один из друзей пришел к нему ночевать и принес награбленное. За это светило четыре года, потому что раньше имел условно. Теперь на Олега хотят повесить нераскрытое преступление. В квартире делали обыск. Внук на заработках. Клянется, что чужого не брал. Стоит ли ему верить? "

Вкладывает паспортное фото Олега - темноволосого парня с родинкой на подбородке. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, кладет на снимок правую руку.

- Внук говорит правду. Сомневаться не стоит. Связался с плохой компанией, но преступлений, которые шьют его друзьям, не совершал. Женится и останется жить за границей. Не требуйте, чтобы вернулся. Переезд пойдет ему на пользу. Потеряет связь с друзьями, которые приносят ему неприятности.

"Дочь забеременела в четвертый раз, - пишет 58-летняя Евгения Владимировна из Киевщины. - Переживаю, как они с мужем будут ставить детей на ноги. Деньги, которые государство дает после родов, тратят на свои нужды. Когда родилась Кира, сделали ремонт в ванной. За полученные на Ивана деньги купили технику на кухню. Но детей надо кормить, одевать, учить. Планируют после рождения четвертого ребенка ехать за границу. У зятя есть родственники в Германии. Стоит ли Наташе решаться на путешествие? "

Биоэнергетик сканирует ладонью семейное фото. Возле блондинки в зеленом купальнике сидят два мальчика и девочка. Позади кусок дыни держит усач в черных плавках.

- Не убеждайте дочь прервать беременность. Радуйтесь, что в четвертый раз сделает вас бабушкой. На заработки поедет зять. Наталья в ближайшие два года из страны выезжать не будет. Родит мальчика, закончит ремонт в доме и купит авто. Хотите помочь детям, забирайте старшую внучку из школы, возите на кружки. Принимайте активное участие в воспитании малышей. Дочь будет приятно удивлена.

"Мне покоя не давала соседка, - рассказывает в письме винничанка 59-летняя Елена Павловна. - На ночь приходила соли одолжить. Заметила: как только она в дом зайдет, мы начинаем ссориться. Кума посоветовала посвятить в церкви семь головок чеснока и повесить над порогом. Тогда люди с плохой энергетикой перестанут ходить в гости. Походы соседки прекратились. Во двор зайдет, а в дом - ни ногой. Даже когда я сама приглашаю. Но и моя сестра Нина теперь ко мне ездить перестала. Год, как не виделись. Ранее ежемесячно наведывалась, а теперь только звонит".

- В некоторых регионах Украины принято святить в церкви чеснок на Спаса. Одни его вырывают со стеблем и добавляют в букет, несут в храм на освящение. Другие - кладут головки чеснока в корзину и святят вместе с фруктами. О его защите и целебных свойствах в борьбе с нечистью люди знают давно. Но ваши подозрения в отношении сестры безосновательны. Она вам завидует, потому что у вас есть дети и внуки. Но ничего плохого вам не желает. Ездить перестала из-за проблем с суставами. Ей трудно передвигаться. А вот соседки лучше остерегаться. Не берите ничего из ее рук.

"Сыну не дает покоя бывшая девушка, - пишет 49-летняя Алена Анатольевна из Херсонской области. - Они встречались полгода. Леся из неблагополучной семьи. Любит выпить. Сына тоже почти подсадила на стакан. По моей просьбе он с ней порвал. Но она продолжает звонить, приходит к нему домой. Ждет, пока вернется с работы. Я против их отношений, потому что вижу другую кандидатуру на роль невестки. Дочь знакомого имеет два высших образования, работает в университете, есть квартира в центре Херсона. Леня начал присматриваться к ней. Сходили на два свидания. Боюсь, чтобы не вернулся к бывшей".

Направляет фото парня в зеленых шортах и с голым торсом. На руках держит девушку в черном купальнике и соломенной шляпе.

- Кого бы ни сватали, выберет ту, которую любит. С Лесей сыну светит хорошее будущее. Будет с ним и в горе, и в радости. Поможет запустить бизнес, который будет кормить их семью много лет. Не цепляйте на нее ярлыков. Она больше всего боится повторить судьбу родителей.

"Внучка связалась с женатым мужчиной, - пишет 71-летняя Анастасия Григорьевна из Полтавской области. - Нам об отношениях не рассказывала. Говорила, что имеет парня. Но не призналась, что он на 20 лет старше. У Дмитрия есть жена и двое детей. Два месяца тому назад об их романе узнала его жена. Проследила за его машиной. Застукала обоих на стоянке возле торгового центра. На мужа руку не подняла, а Лену избила. Поставила синяк под глазом и вывернула руку. Она сняла побои, подала заявление в полицию, но по просьбе Дмитрия забрала его. Месяц, как в они не видятся. Переписываются через интернет. Он просит ее все забыть на несколько месяцев, а затем возобновить отношения".

- Если не прекратит отношения с женатым мужчиной, у нее будут одни неприятности за другими. Жена не отступит. Прибегнет к угрозам, так будет пытаться сохранить семью. Дмитрий тоже на развод не решится. О каких бы чувствах не говорил по телефону, дальше разговоров дело не пойдет. Елена выйдет замуж за коллегу. Ее семейная жизнь начнется со служебного романа.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Повесила чеснок и походы соседки прекратились"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 28179
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 27130
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 26614
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 21925
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
4
 Просмотров: 21639
Люди
"На работу взяли, потому что у нас украинский паспорт"
"На работу взяли, потому что у нас украинский паспорт"
Боевики забирают еду у пенсионеров
Боевики забирают еду у пенсионеров Просмотров: 9
Землю православных отдали католикам
Землю православных отдали католикам Просмотров: 9
Татьяна Марина продает квартиры в Турции
Татьяна Марина продает квартиры в Турции Просмотров: 504
Политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву
Политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву Просмотров: 351
Больше всего комментируют
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
6
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1557
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua