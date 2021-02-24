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четверг, 25 февраля 2021 06:45

"Положили больного на телегу. Кони вязли в снегу"

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- Почти 2 километра через сугробы доставляли больного до "скорой". Сначала нос его на руках, потом с соседками - на носилках. Было тяжело, потому что у пациента психическое заболевание и он все время сопротивлялся, - говорит 52-летний Степан ВОЗНЮК. Работает фельдшером экстренной медицинской помощи в селе Тучин Гощанского района на Ривненщине.

16 февраля Степану Вознюку на планшет поступила информация об экстренном вызове. Сообщалось, что 47-летний Владимир Мартынчук в критическом состоянии - начались судороги. Мужчина был в соседнем селе Воронов.

- Мы с водителем отправились, - продолжает Степан Николаевич. - Добрались до села, но дальше проехать не смогли, потому что переметы. Позвонил соседке Алле Вертелецкой, которая вызвала "скорую", чтобы узнать о состоянии пациента. Рассказала, что у него детский церебральный паралич, температура под 40 градусов и судороги. По телефону дал ей советы, как действовать. Сам вызвал спасателей. Они посмотрели на дорогу и сказали, что своей техникой не доедут: "Если застрянем, из тех заносов нас никто не вытащит". Начал думать, как добраться до мужчины. Подошел к местным. Просил запрячь лошадей. Они отказались. Мол, не пройдут.

Фельдшер взял чемодан с медикаментами, носилки и отправился пешком. До больного добрался за 40-50 мин.

- Сделал ему инъекции, чтобы перевести из критического состояния в средней тяжести. В легких прослушивались хрипы. Понимал, что нужна госпитализация. Должны были как-то доставить мужчину в "скорую". Она стояла в 2 километрах, - говорит Степан Вознюк. - Соседка Оксана Веремчук предложила запрячь лошадей. Но пригнать телег под дом не смогла. Несли Владимира и на руках, и на носилках. Он нетяжелый - килограммов 50, но вел себя неадекватно, сопротивлялся, пытался вырваться. Таки его удалось положить на телегу. Едва довезли до "скорой", потому что лошади вязли в снегу. Приходилось останавливаться и толкать телегу.

Пациента госпитализировали в Гощанскую районную больницу. Через пять дней он умер.

- Сначала состояние стабилизировалось, а затем сердце остановилось, - говорит Степан Вознюк. - Наверное, сказалась тяжелая инвалидность. То, что он дожил до такого возраста - заслуга матери. Заботилась о нем всю жизнь. Был ее единственный сын.

У Степана Вознюка 34 года стажа. Фельдшером скорой помощи работает 31 год. Был депутатом двух созывов Гощанского райсовета, заместителем председателя профильной комиссии по медицине района. Сейчас - депутат поселкового совета. Женат на медсестре Виктории. Имеют сына и дочь.

- Медициной интересовался еще со школы - был участником санитарной дружины, участвовал в олимпиадах, - рассказывает Степан Николаевич. - Учась в медицинском училище, еще больше полюбил профессию. Недавно получил специальности массажиста и реабилитолога.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
25
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