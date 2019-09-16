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"Поехали домой, чтобы сделать новые паспорта. В старых не было места для виз"

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— У меня есть опыт, которым мало кто может похвастаться. Я три месяца от рассвета до заката провел со своими детьми, — говорит юрист 31-летний Павел ФЕДНОВ из Днипра. С дочкой 8-летней Викторией и сыном Андреем, 7 лет, установили национальный рекорд — за 88 дней посетили 100 стран мира.

Семья отправилась в путешествие 25 мая в 5:45. Совершили 94 авиаперелета, преодолели расстояние более 140 тыс. км.

— Основная наша цель — в течение года посетить все суверенные государства мира, — рассказывает Павел Феднов. — Хочу, чтобы мои сын и дочь стали первыми детьми, которые побывали во всех странах. Тогда в мире будут знать о нашем государстве. Жена осталась дома. Старались каждую неделю с ней общаться. Но не везде удавалось выходить на связь.

Маршрут составляли два дня. Первой страной стала Беларусь. Затем посетили страны Европы, где путешествовали на микроавтобусе. В Албании члена нашей команды, который по очереди со мной садился за руль, во время прогулки сбила машина. Нам пришлось отказаться от поездки в Андорру, куда можно добраться только на автомобиле. После Северной и Южной Америк, Карибского бассейна отправились в Азию, Австралию и Новую Зеландию. Потом были страны Ближнего Востока и Африки. Катар стал 100-й страной в нашем списке. Оттуда мы вернулись в Украину. Уложиться в 88 дней сначала не планировали. Домой поехали, чтобы сделать новые паспорта. В старых уже не было места для виз.

Передвигались преимущественно самолетами. Провели в небе более 230 часов.

— Дети нормально переносили перелеты, — говорит Павел. — Самолет использовали как место для сна. Андрей и Вика добровольно отказывались от игр, чтобы поспать и набраться сил.

Брали в аренду машину. Это удобно, потому что не всегда есть транспорт с необходимым маршрутом.

В Уругвае семья встретилась с бывшим президентом страны Хосе Мухикой.

— Перед посещением каждой страны дети изучали ее особенности. Когда они услышали о Мухике, захотели с ним познакомиться. Я нашел его контакты и написал письмо, — рассказывает Павел Феднов. — Когда приехали к Мухике в гости, он копался в огороде. Обнял детей, похвалил. Они хотели еще увидеть его собаку Мануэлу. Но Хосе сказал, что она умерла. Удивился, что дети о ней знают.

Боливия оказалась самой сложной для посещения. Аэропорт там расположен на высоте 4 тысячи метров. Когда вышли из самолета, нам сразу стало плохо. Были неприятные ощущения — не хватало воздуха, из носа шла кровь, ужасно болела голова, дыхание становилось прерывистым. Только вечером нашли силы выйти прогуляться. Потом легли спать. Но заснуть с горной болезнью трудно. Поэтому хотелось как можно быстрее оттуда уехать.

В странах с низким уровнем безопасности были не больше, чем полдня. Быстро уехали из Гондураса, который считают самой криминальной страной мира. Перед перелетом в Африку запасались продуктами. Имели с собой еды на четыре-пять дней. Всегда старались употреблять чеснок и лук.

Больше всего удивила Южная Корея. Там все спрашивали, откуда мы приехали. Всегда говорили: "Сеул приветствует вас, рады, что вы приехали к нам".

В Африке ходили к жирафам и кормили их. В Исландии купались в горячем бассейне. Там много лошадей. Вика очень любит этих животных. В Майами купались в океане, в Сент-Киттс и Невис были на пляже с черным вулканическим песком. В Доминике понравилось дикое побережье Батибу-бэй — людей нет, много пальм, белый песок, прозрачная вода без сильных волн и течений.

Самые теплые воспоминания остались от Новой Зеландии. Нас пригласили в гости украинские эмигранты. Накормили пюре из картошки, салатом с редиской и огурцами. Казалось, что вернулись домой.

До апреля следующего года семья Федновых планирует посетить еще 93 страны.

— Жителей каждого государства мы спрашивали, в чем смысл жизни и что такое счастье. Ответы люди писали в блокнот. Собрали их почти 10 тысяч. Когда посетим все страны, переведем и подведем итог — в чем же заключается счастье.

В Чили подхватили грипп

Виктория и Андрей Федновы учатся экстерном. Во время путешествия общались с местными на английском. В Чили подхватили вирус.

- Было тяжело, - говорит отец детей. — Адекватной медицинской помощи не имели. Приходилось на себя брать ответственность за их лечение. Должен был решить — ехать домой или продолжать путешествие. Дети плакали: "Я не умру. За три дня выздоровею". Чтобы купить лекарства, детей отправили к педиатру на осмотр. Когда он узнал, что имеют медицинское страховку, хотел положить их в госпиталь и лечить на всю сумму страховки.

Автор: Виктория МАЙСТРЕНКО
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