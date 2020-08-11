Павел Павлик два года боролся с опухолями костей

"Забрал Господь моего ангела", - написала в фейсбуке 47-летняя Лариса СОЗАЕВА, бывшая жена певца Виктора ПАВЛИКА, 54 года. 7 августа умер их общий сын 21-летний Павел. Последние дни провел в хосписе. Был рак костей. С болезнью боролся с 2018-го.

- Два года назад у сына начали неметь ноги. За неделю его "скосило" - они полностью отказали, - рассказывает Виктор Павлик. - МРТ показала, что новообразование в области позвоночника пережимает спинной мозг. Сделали операцию. Вырезанную опухоль отдали на экспертизу в три лаборатории. Она оказалась злокачественной.

С тех пор Павел прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Летом его состояние ухудшилось.

"Месяц назад моя левая рука стала постоянно болеть, пальцы стали ослабевать и терять способность держать и манипулировать вещами. Три недели назад мне пришлось вернуться к передвижению с помощью костыля, с которым я ходил некоторое время после операции. А сегодня я уже не могу передвигаться без коляски. Я закончил лечение химиопрепаратами. Сделал так, потому что это не имеет смысла", - написал Павел Павлик в фейсбуке 20 июня.

Он учился в Академии Службы безопасности Украины. Дважды участвовал в военном параде ко Дню Независимости.

- Наш мальчик был светлый, с хрупкой душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. Видимо, он был очень хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, - говорит певица 50-летняя Анжелика Рудницкая. Была крестной матерью Павла.

С ним простились в Киеве. Церемония была закрытой.