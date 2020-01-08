"Отдали за квартиру 80 тысяч долларов, хотя сейчас ее цена 25 тысяч"

"Муж два года работал в Германии, чтобы собрать деньги нам на квартиру, — пишет львовянка Людмила, 34 года. — В октябре вернулся домой. Хотели до Нового года купить жилье. Но начали отдаляться, поняли, что мы, как чужие люди. Перестали понимать друг друга, чувства исчезли. Подозреваю, что у Василия появилась другая женщина. Мне тоже нравился один мужчина. Познакомились в интернете. Несколько раз сходили на свидание. Боюсь признаваться Васе. Не считаю это изменой, потому что ничего серьезного между нами не было. Без мужа чувствовала себя одинокой, поэтому повелась на флирт. Но вовремя поняла, что никто кроме него мне не нужен".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото бородача в вышиванке и блондинки в красном платье.

- Собственную квартиру супруги купят в марте. Признаваться мужу о свидании с другим не советую. Воспримет это как предательство. Можете этим подтолкнуть его к мысли о разводе. Его подозреваете напрасно. Свой телефон от вас прячет не из-за переписки с женщинами. Ждет новое предложение по трудоустройству. Хочет, чтобы это стало для вас сюрпризом. Найдет новую работу. Уезжать далеко от дома больше не придется. Зарабатывать будет хорошо. Летом узнаете, что беременны. Пополнение в вашей семье будет в начале 2021 года.

"На улице нашла золотую цепочку, — рассказывает в письме 62-летняя Оксана Леонидовна из Полтавы. — Золото домой не несла, потому что боюсь, что через украшения могут передаваться болезни. Пошла в магазин и сразу обменяла ее на новое изделие с доплатой. Взяла золотые серьги внучке на год. Теперь корю себя. Потому что после этого подарка в семье дочери начались проблемы. Квартиру, взятую в кредит, выкупили коллекторы. Дети отдали за нее 80 тысяч долларов, хотя сейчас ее цена 25 тысяч. Осталось выплатить 11 тысяч. Но зять решил, что больше отдавать деньги банку не будет. Нам об этом не признался. В дом ворвались чужие люди. Выселили семью с тремя детьми на улицу. Боюсь, что это я принесла несчастье в их дом. Может, на том золоте было наложено заклятие на неудачи".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет правую ладонь на фото супругов и трех их дочерей.

- Не вините себя в невзгодах, постигших детей и внуков. Вашей вины в этом нет. Найденное золотое изделие не имело на себе никаких чар. Но на будущее — такие вещи не стоит брать в руки. Если хотите вернуть владельцу, заверните в платочек, салфетку или пакет. Детям придется некоторое время жить на съемной квартире. Но скоро вернутся в собственное жилье, если не отступят и будут судиться с банком и коллекторами. Выплатить оставшуюся часть кредита им придется, если хотят остаться в родных стенах. Для этого зять одолжит деньги у своих родственников.

"Родители развелись, когда мне было 2 года, поэтому жизни в полноценной семье не помню, — пишет винничанка Ольга, 34 года. - Осталась с матерью, которая ежегодно меняла мужа. Только я начинала называть отчима папой, как она находила ему замену. Так в нашей семье появлялся новый дядя. Были такие, что били мать у меня на глазах. Боялась, что вырасту и никогда не выйду замуж. Но уже успела дважды развестись. Что со мной не так? Может, зря виню мать, что не могу создать нормальную семью?"

— В начале 2000-х некоторое время жила с женатым мужчиной. Ради нее он подал на развод, но затем вернулся к жене и детям. Его жена так боялась остаться одинокой, применила черную магию — наложила проклятье на ваш род. Какой бы мужчина не встречался вам или матери, он будет рядом недолго и пойдет к другой женщине. Снять проклятие может ваша мать. Пусть поставит свечи за здоровье всех бывших мужчин. Вы через два года выйдете замуж в третий раз. Мужа-иностранца встретите во время путешествия по Европе.

"В сентябре 2017 года дочь познакомилась с Павлом, — рассказывает в письме Игорь Петрович из Закарпатья. — За год до этого он вернулся с войны. Имеет протез. Был тяжело травмирован в бою. Мы боялись их отношений. Но Татьяна настояла на своем. Через год сыграли свадьбу. Когда начали жить вместе, мы по-другому стали воспринимать зятя. Он очень спокойный человек. Добивается всего благодаря уму и упорному труду. Полтора года живут вместе, а деток не имеют. У Татьяны это второй брак. От первого мужа была беременна, но на 18-й неделе что-то пошло не так и она потеряла дитя. Боимся, что причина в этом. Павел хочет усыновить ребенка, но Татьяна к этому не готова".

Присылает свадебное фото дочери и зятя. Мужчина в темно-коричневом костюме держит на руках женщину в белом приталенном платье. Рядом усач в белой рубашке несет каравай.

- К весне дочь забеременеет. В этом году станете дедушкой. А через два года супруги решатся на усыновление. Таким образом поблагодарят Бога за первенца. Начнут строить собственный дом, хотя вы от этого будете отговаривать. Для зятя это станет стимулом найти лучшую работу. Будете жить по соседству и помогать воспитывать малышей.

"Несколько ночей подряд мне снится человек, которого нет в живых 20 лет, — пишет киевлянин Иван, 36 лет. — Жил по соседству с моим дедом. Я видел его, когда приезжал в село на каникулы. Теперь он появляется в снах и просит о помощи. Ведет меня на свой двор. Как только заходим в дом, я просыпаюсь. Я таких снов очень боюсь. После них происходят неприятности дома или на работе. Почему он приходит ко мне в сны? Что ему от меня надо?"

— Бабушки с дедушкой давно нет в живых. Как давно наведывались в их жилище? Дом соседа тоже стоит пустым. Проанализируйте внимательно свои сновидения. В них сосед ведет вас за собой, будто хочет поведать какую-то тайну. Жил сам, родных не осталось. Но кое-что спрятал в погребе или на чердаке. Сейчас оно имеет немалую ценность. Доверьтесь снам и поищите то, на что указывает покойный. Когда будете в селе, зайдите на кладбище и уберите могилы родственников. Сниться перестанут. Взамен почувствуете силу рода, захотите исследовать собственные корни.