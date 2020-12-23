Органы Андрея Панаса пересадили четырем людям

В Киеве попрощались с актером 38-летним Андреем Панасом. Умер внезапно, получив при падении черепно-мозговую травму. С согласия жены его внутренние органы отдали на трансплантацию. Спасли жизнь четырем людям.

- Мы с Андреем познакомились студентами. В общежитии у нас была общая компания. С тех пор поддерживали дружеские отношения, - рассказывает 34-летняя Юлия Гершаник. - Месяц-два тому назад привез мне набор - черные маску и перчатки. Разве он знал, что это подарок на его кремацию?

Андрей окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого. Снимался в кино и рекламе.

- Помню, как бегала смотреть выпускное представление - "Ложь" по Владимиру Винниченко. Андрей там блестяще сыграл, - продолжает Юлия. - Был талантлив. Когда все плохо и ничего не клеилось, умел поддержать. Бывало, поговорим так, ни о чем, и на душе становится легче. Он нашел себя в рекламе. Любил свою профессию.

Одну почку Андрея Афанасия впервые в Украине пересадили 3-летнему ребенку, вторую - 50-летнему больному. Печень трансплантировали 59-летнему мужчине, сердце - 34-летнему. Все четверо выведены из критических состояний. Сейчас стабильны.

- Андрей умер внезапно. То, что жена подписала согласие на трансплантацию органов, в его стиле, - говорит Юлия. - Считаю, что так Татьяна спасла мужа четыре раза.