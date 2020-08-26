Олеся Стефанко родила первенца в Майами

Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 33-летняя Олеся СТЕФАНКО родила сына в Майами, США. Через неделю после родов в соцсети выставила свое фото в купальнике.

— Тело быстро вернулось в форму, — рассказывает Олеся Стефанко. - Режим не меняла. Единственное - стала избегать лактозы. Пью чистую воду, имею здоровое и сбалансированное питание. Предпочтение отдаю цельнозерновым продуктам.

Олеся Стефанко родом из села Ковалевка Коломыйского района Ивано-Франковской области. На конкурсе "Мисс Вселенная 2011" в бразильском Сан-Паулу заняла второе место. Это - наивысшее достижение представительниц Украины в этом соревновании.

Впоследствии переехала в Нью-Йорк и продолжила модельную карьеру там. Учится на искусствоведа.

Олеся Стефанко более трех лет живет в браке с белорусским программистом Сергеем Алисеенко. В 2013-м в Нью-Йорке их познакомили общие друзья.

— Сергей понравился умом, заботой и джентльменским поведением. Ну и настойчивостью, — говорит Стефанко. - Когда мы познакомились, я была разочарована в мужчинах. Он вернул мне веру в представителей сильного пола.

Свадьбу пара сыграла в 2016 году на вилле в Италии. На праздник пригласили родителей и самых близких друзей. После того много путешествовали.

- Путешествия нас еще больше сблизили. Когда почувствовали, что стали одним целым, решили - пришло время родить ребенка, — говорит Олеся. - Во время беременности я не прекращала заниматься спортом. Немного снизила интенсивность, избегала прыжков и упражнений на пресс. Продолжала вести спортивный блог.