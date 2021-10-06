Оксана Франко отдала дом под музей

Во Львове умерла профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко 82-летняя Оксана ФРАНКО. Она - внучка родного брата Ивана Франко Онуфрия. В последнее время болела. Лежала в больнице.

- Оксана Франко родилась в Калуше Ивано-Франковской области, - рассказывает директор Львовского национального литературно-мемориального музея им. Ивана Франко 43-летний Богдан Тихолоз. - Исследовала проблемы истории и этнографии. Вернула в научный оборот наследие украинского этнографа Федора Вовка. Издала о нем монографию, напечатала множество статей. Вовк и Франко дружили, вместе ездили в научные экспедиции.

Оксана Емельяновна оставила немало воспоминаний о родных Франко. Много усилий приложила для создания музея семьи в Калуше. Организовала его на базе своего дома, который получила в наследство. Много раз бывала в нашем музее, делала подарки для фондов. Ее жизнь была достойной и плодотворной.

У Оксаны Франко остался сын Андрей.