Оксана Бачинская весила 40 килограммов

29-летняя Оксана БАЧИНСКАЯ из Старого Самбора Львовской области умерла после трехлетней борьбы с раком крови. Деньги на лечение собирали все знакомые и волонтеры.

- Я создала специальную группу в соцсети для помощи, - рассказывает подруга Любовь Кипоренко, 29 лет. - С друзьями организовывала благотворительные концерты, спектакли. Люди приобщались со своими идеями. Верили, что сможем спасти Оксану. Из-за курсов химиотерапии у нее ослабло сердце. Оксана весила 40 килограммов. Должна была подтянуть свой организм, и тогда можно было бы делать пересадку костного мозга. Она лечилась гомеопатией. Медики давали надежду.

У Оксаны Бачинской остались родители и сестра.

- Мы знакомы со школы, - продолжает Кипоренко. - Оксана была жизнерадостная и позитивная девушка. Талантливая, делала прекрасные макияжи. Она оказалась настоящим бойцом. Держалась сама и успокаивала других. Любила Украину, наши Карпаты. Я мечтала, что после выздоровления мы вместе с ней на несколько дней пойдем в горы.