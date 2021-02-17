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четверг, 18 февраля 2021 00:35

"Обрежу ногти за 47 тысяч долларов"

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- Когда нужно набрать текст, делаю это карандашом или костяшками пальцев. Когда надеваю джинсы, подтягиваю их плоскогубцами. Также постоянно прошу помощи у детей и внуков, - говорит 54-летняя Аянна ВИЛЬЯМС из американского города Хьюстон. Три года тому назад попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных ногтей в мире. Готова обрезать их за $ 47 тыс. - 1 млн 316 тыс. грн. Объявление разместила в фейсбуке.

Аянна Уильямс не стригла ногти с 1992 года. Они - почти метр длиной. Чтобы не ломались, женщина покрывает их отвердителем и акрилом. Ежедневно чистит щеткой. Использует антибактериальное мыло.

- У меня была мечта и она осуществилась. Теперь я популярна и люди узнают меня, - говорит Уильямс. - Показала пример детям - для достижения цели нужны мужество, дисциплина и терпение. Тогда все получится.

Аянна Уильямс воспитала пятерых детей. Имеет 16 внуков. В своем городе держит маникюрный салон. Занимается дизайном ногтей.

- Из-за таких длинных ногтей мне стало трудно справляться с домашними делами. Раньше помогал муж, но шесть лет тому назад мы расстались. Приходится преодолевать трудности, когда надо сесть за руль, помыть посуду или убрать в доме. Недавно у меня диагностировали сахарный диабет. Не могу самостоятельно делать инъекции инсулина. Просто так обрезать ногти не хочу, ведь на этом могу заработать. Готова сделать это за 47 тысяч долларов. Потенциальный покупатель сможет использовать их, как накладные ногти. Но пока желающих сделать такую ​​покупку нет. Писала только одна женщина. Предложила 102 доллара. Надеюсь, кто-то все-таки заплатит мою цену. После этого начну отращивать ногти на ногах. Тогда придется постоянно ходить в открытой обуви.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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