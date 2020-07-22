"Дочка хочет разойтись с мужем, — рассказывает в письме львовянин Роман, 52 года. — Зять говорит, что у Наташи есть другой. Запил, болеет, нигде не работает. Мы с женой начали ссориться. У меня проблемы со слухом. Когда он ко мне вернется? В доме все пропадает. Где искать документы на мой дом в селе?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото Романа — усача в белой рубашке.

— Дочь уйдет от мужа, если тот будет сидеть, сложа руки. Может удержать любимую. Для этого достаточно завязать с выпивкой, устроиться на работу и приносить в семью деньги. Вернуть слух самостоятельно не удастся. Народные средства вряд ли помогут. Обратитесь к врачу. Тогда есть шанс предотвратить усиление глухоты. Придется купить слуховой аппарат. Это упростит вам жизнь. Документы на дом найдете осенью. Не спешите выставлять на продажу, потому что цены упадут.

"Три года тому назад усыновила трех племянников, — пишет винничанка Анастасия Владимировна, 54 года. — Сестра умерла от рака, ее муж не выходит из запоев. Ему безразлично, где его дети и что с ними будет. Имею своих сына и дочь. Они взрослые, скоро создадут собственные семьи. На работу пойти не могу, потому что детям нужны забота и уход. Все было хорошо, пока не начались проблемы со старшим племянником. Саня попал в плохую компанию. Дважды убегал из дома. Теперь вожу его к психологу. Живу сама, хотя нравлюсь одному мужчине. Он не боится брать меня с тремя детьми. Имеет хорошую работу, помогает деньгами. Предлагает стать ему женой, а я не могу. Обещала любимому перед смертью, что больше замуж не пойду".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото кудрявой блондинки в зеленом халате. На руках держит 5-летнюю девочку.

— Сходите на могилу мужа. Там получите ответ на свой вопрос. Подаст знак, что делать дальше. Не такого будущего он желал для вас. Самостоятельно ставить на ноги троих племянников трудно. Стоит согласиться на брак с мужчиной, который сейчас заботится, поддерживает морально и материально. Старшие дети не будут против такого союза. Младшим — нужны отцовская опека и наставления.

"Внук Тарас полгода тому назад начал встречаться с вдвое старшей женщиной, — пишет 67-летняя Юлия Семеновна из Винницкой области. — Думала, это увлечение продлится несколько месяцев, а он взял и сделал предложение. Ему 18, а ей 35. Какая может быть свадьба? Не представляю, что между ними общего".

— Дети поженятся до конца лета. Не вмешивайтесь в их семейную жизнь. Внук свое решение не изменит. Вас пугает не возраст невестки, а ее дочь от первого брака. Но молодоженам это не помешает. Будут иметь общих детей. Тарас девочку удочерит, потому что любит, как родную.

"Дочь Елена в детстве тяжело переболела, — пишет 48-летняя Валентина из Киевской области. — Ей сейчас 24. Скоро ли выйдет замуж? Сын окончил девятый класс, но до сих пор не определился, куда поступать. Хочет быть военным или полицейским. Светит ли нам университет?"

Вкладывает паспортные фото детей.

— Боитесь, что перенесенная в детстве болезнь спровоцирует бесплодие. Но дочь до 26 лет выйдет замуж. Через год после свадьбы станет матерью. Тревога за судьбу детей мешает вам увидеть истинные потребности. Не подгоняйте сына с выбором профессии. Пусть остается в школе и заканчивает 11 классов. Хорошо сдаст тестирование и поступит в университет на бюджет.

"Живем в квартире, которая нам уже не принадлежит, — рассказывает в письме житомирянин Игорь, 39 лет. — Семь лет тому назад с женой взяли кредит и создали автомастерскую. Но бизнес пришлось прикрыть из-за конкурентов. Они обустроились неподалеку. Отбирали клиентов, потому что поставили более низкие цены. Кредит не вытянули. Брали одну сумму, а отдавать надо втрое больше. Коллекторы не дают покоя. Еженедельно угрожают выбросить на улицу. Боимся оставлять жилье без присмотра. Жена на работу идти не хочет, а мне здоровье не позволяет тяжело работать. Может, все бросить и рвануть за границу?"

Присылает свое фото. Мужчина в очках-хамелеонах сидит за рулем джипа. Биоэнергетик кладет ладонь на снимок, закрывает глаза.

— Квартиру рано или поздно отберут. Ждете наследства от тещи. Но ее недвижимость придется разделить с шурином. Перестаньте смотреть на мир сквозь розовые очки. Деньги сами в ваши руки не придут. Чтобы заработать на новое жилье, отправляйтесь на работу за границу с женой. Так быстрее накопите необходимую сумму. Новый бизнес начинайте не раньше 2022 года. Тогда звезды будут способствовать обогащению.