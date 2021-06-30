"Обещал любить вечно, а за спиной женился на другой"

"Дочь работает на двух работах и ​​учится в университете, - пишет винничанка Евгения Ростиславовна, 56 лет. - Была замужем. Два года тому назад развелась. Поклонников хватает, но к ним ее душа не лежит. Ей 27 лет".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит вокруг фото Марины - блондинки в коротких джинсовых шортах.

- Дочка выйдет замуж весной следующего года. До 30 станет матерью дважды. Будет хорошо жить, если будет доверять мужчине, а не будет постоянно подозревать и контролировать. До 35 ее ждет невиданный успех. Откуда-то придут большие деньги. Возможно, наследство из-за рубежа.

"В 32 года осталась вдовой с двумя детьми, - рассказывает в письме 42-летняя Ольга из Полтавы. - Через четыре года друзья познакомили с мужчиной, который как раз развелся. Дети приняли его как отца. Сам он из соседнего села. Имеет дом, где сейчас живет его брат с гражданской женой. Когда он у меня, все складывается хорошо. Как только едет к родителям - меняется. Предлагаю ему выбрать - или живем вместе, или разбежимся навсегда. Он не знает, чего хочет ".

Биоэнергетик сканирует рукой фото Ивана. Мужчина в зеленой майке сидит за столом. Перед ним - тарелка вареников.

- Не решается предложить руку и сердце, боится еще раз ошибиться с выбором. Имеет за плечами неудачный брак. Родители уговаривают, чтобы либо холостяковал, либо искал женщину без детей. Если есть голова на плечах, сам решит, как лучше. Свяжет судьбу с вами - горя не будет знать. Переедет к родителям - вряд женится во второй раз. Вас это не должно останавливать. Если есть на примете другой мужчина, попробуйте построить отношения с ним. Тогда сами будете выбирать с кем остаться. Детям будет хорошо с тем отчимом, который сделает счастливой их мать.

"Нашу семью перессорила тетя, - пишет жительница Тернополя Елена, 39 лет. - Своих детей у нее не было, поэтому нас любила, как родных. Но можно ли это назвать любовью? Нигде не работала, зато жила за наш счет. Каждому обещала , что ее квартира останется то мне, то Лесе, то Валику. Поэтому брат с сестрой на меня смотрели косо. Когда тети Любы не стало, выяснилось, что все завещала мужчине, с которым жила последние два года. Он скоро после ее смерти привел туда другую женщину. А я уже шесть лет не разговариваю с братом и сестрой, потому что они подозревают меня в заговоре ".

Биоэнергетик кладет ладонь на черно-белое фото. Девочки в клетчатых юбочках держат за руки мальчика в комбинезоне. На обороте подпись: "1985".

- С родными помиритесь на свадьбе. Скоро старшая сестра будет женить сына. Не отказывайтесь от приглашения. Вам как крестной матери надо благословить парня на счастливую семейную жизнь. С братом и сестрой теперь делить нечего, поэтому и причин для вражды не осталось. Не судите тетю. Ее квартира никому бы счастья не принесла. Все состоялись в жизни. У вас - хорошая работа, у брата - свой магазин, сестра удачно вышла замуж. Поблагодарите Бога за родителей, которые помогли пробиться и занять свое место под солнцем.

"Сын с невесткой шесть лет жил в браке, - рассказывает в письме 64-летняя Елена Тарасовна из Львовщины. - Хорошо им было вместе. Он ездил на заработки, хотели купить квартиру. Пока собирали деньги, ютились в доме, который ей остался от матери . А потом невестке что-то стрельнуло в голову. Продала дом, забрала детей и убежала в Польшу. Думала, что Даниил этого не переживет. Имел проблемы с выпивкой. Боялась, сядет на стакан. А он взбеленился. В знак протеста ушел от мира. Неделю жил на дереве в нашем саду. Ни с кем не говорил, на работу не ходил. Пил воду, ел хлеб. Хотел уйти в монастырь. Через полтора года начал встречаться с другой женщиной. Купил квартиру. Поехал на заработки в Африку, там нужны врачи. Пока жил там, невестка здесь нашла другого. Мы боимся признаться. Столько испытаний выпало на его голову, что очередную измену не переживет ".

- Рано или поздно сын узнает правду. Но лучше, если она прозвучит не из ваших уст. Ему следует поскорее вернуться домой. От этого зависит, сохранит семью или расторгнет брак. Невестка находится под влиянием другого мужчины. Жизни с ним не будет. Закружит голову, вытянет все деньги. Если не опомнится, останется ни с чем. Претендовать на квартиру сына не будет, потому что эта недвижимость приобретена до брака. А за машину может судиться.

"Внучке Кате исполнилось 25 лет, - пишет 75-летняя Вера Владимировна из Чернигова. - В Киеве изучала английский язык. Хотела стать стюардессой, но ей отказали на собеседовании. По специальности места не нашла. Пошла торговать электронными сигаретами. Зарплата хорошая, но работа не по душе. Пять лет встречалась с парнем. Ездили на отдых. Обещал, что будет любить вечно, а за ее спиной женился на другой".

Направляет фото внучки с выпускного вечера. Девушка в черном платье держит в руках бокал шампанского.

- Катерина не может простить измену. Боится, что никого не полюбит так, как Алексея. Но судьба готовит сюрприз. Посреди улицы встретит того, кто перевернет ее веру в мужчин. Это будет пара навек. Отпразднуют золотую свадьбу - 50 лет брака. Из-за работы волноваться не стоит. Самолетов в ее жизни будет много. Не суждено стать стюардессой, зато знание английского не раз пригодится. Ей нравится торговля. Скоро пригласят работать в международную компанию. Часто придется летать за границу.