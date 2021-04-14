Николай Костин не выздоровел от коронавируса

— Врачи долго боролись за его жизнь, но не все в их силах. Для семьи Николай Федорович был вселенной, которую они потеряли. Больше всего любил жену, детей и внуков, — говорит экс-глава Винницы 58-летний Александр Домбровский о коллеге 81-летнем Николае Костине. Прошло девять дней, как он умер от осложнений после коронавируса.

Николай Костин стал первым городским головой Винницы в независимой Украине. До того возглавлял Ленинский район города.

— Дружили почти 40 лет. Николай Федорович был моим наставником. Он был искренний, настоящий и уникально скромный. По-особенному чувствовал жизнь, ее красоту. Какие бы ни были сложные времена, всегда оставался настоящим романтиком и большим оптимистом со своей обаятельной улыбкой, — добавляет Домбровский.

После окончания каденции восемь лет возглавлял Пенсионный фонд Украины в Винницкой области. Избирался депутатом Винницкого городского совета. Издал несколько поэтических сборников.

- Светлый был человек, дружелюбный и интеллигентный. Часто встречала в парке. Утром имел привычку прогуливаться. Разговор с ним был всегда интересный и в радость, — говорит винничанка Марина Сенчик.

В 2009-м Николая Костина наградили медалью За весомый вклад в развитие города. В позапрошлом году - почетным знаком городского головы.

— Сегодня наш город на хорошем счету не только в области, но и в Украине и за ее пределами. Очень этому радуюсь. Постоянно слежу за каждым шагом моей Винницы. Спасибо за память, за награду. Потому что когда люди помнят, что кто-то что-то сделал, это остается навсегда, - говорил на своем 80-летнем юбилее Николай Костин.