Не умела плавать, но бросилась спасать мальчика

16-летнюю Татьяну Братченко похоронили в селе Родниковка Уманского района Черкасской области. 17 июня попала в больницу в состоянии клинической смерти. Умерла через два дня.

- В тот вечер Таня ходила по берегу и увидела, как в пруду тонет мальчик. Она не умела плавать, был большой страх к воде. Но бросилась спасать. Родители мальчика вытащили его на берег. Людям, которые отдыхали неподалеку, сказали, что видели в воде чьи-то волосы, и скрылись. Таню достали из воды без сознания. Отвезли в реанимационное отделение. В себя она так и не пришла, - рассказывает 34-летняя Наталья Однороженко. Ее сын Роман дружил с Татьяной Братченко.

Девушка окончила 10-й класс Родниковской школы им. Тараса Шевченко.

- Таня была лучшей подругой моего сына Романа, вместе ходили в детский сад, учились в одном классе. Называли друг друга "дружбанчиками". Он любил ее за умение услышать и поддержать, - говорит Наталья Однороженко. - Таня была девушкой с чистой и светлой душой. Всегда улыбчивая и приветливая. Было много друзей. Любила красные розы. Умела делать красивые прически, вкусно готовила.

На похороны девушки сошлась вся молодежь села. Были одноклассники, классный руководитель и первая учительница. У родителей остался сын 9-летний Александр.