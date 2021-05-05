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четверг, 06 мая 2021 00:41

Наталья Сумская два года не общается с сестрой

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- Рано или поздно надеюсь наладить отношения с сестрой. Все равно ее люблю. Считаю талантливой и самой прекрасной актрисой в Украине. Мечтаю с ней спеть в дуэте и сыграть на одной сцене, - говорит 54-летняя Ольга Сумская. С ней два года не общается сестра Наталья Сумская, 65 лет.

Женщины родились в актерской семье. Обе играют в театре и снимаются в кино.

- Мы с Олей работаем в одной сфере, но есть разные приоритеты, - рассказывает Наталья Сумская. - Дружба между нами не сложилась из-за разных стилей жизни. Мне не нравится чрезмерная публичность сестры. У меня есть свое мнение по этому поводу. Но не имею права указывать другим, как жить.

Говорят, отношения между сестрами испортились в 2019-ом, когда Ольга Сумская снялась в сериале "Крепостная". После премьеры в Украине его транслировали в России.

- Я снимаюсь только у украинских режиссеров. Но заранее не знаю, где будут показывать фильм, - добавляет Ольга. - Когда соглашалась на съемки, никто не говорил, что сериал будут демонстрировать в России.

Наталья Сумская в браке с актером 68-летним Анатолием Хостикоевым. Их сын 24-летний Вячеслав - актер. От первого брака женщина имеет дочь Дарью, 38 лет. Она окончила эстрадно-цирковое училище, работала в ансамбле погранвойск. После бракосочетания с музыкантом Юрием Трофименко работу бросила. Три года тому назад похоронила мужа. С тех пор Наталья Сумская заботится о ней и 11-летней внучке.

Ольга Сумская замужем за актером Виталием Борисюком, 57 лет. Воспитывают дочь 18-летнюю Анну. Он первого мужа актера Евгения Паперного у Сумской есть дочь Антонина, 30 лет. Она окончила Щукинское училище в Москве. Замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Воспитывает с ним двоих детей. С племянницей Наталья Сумская тоже не общается.

- Это уже другая страна и другая семья, - говорит она.

Автор: Марта ГАЛКА
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