Наталия Потапова не увидела сына

Через три дня после родов в областной больнице Запорожья умерла флористка 31-летняя Наталья ПОТАПОВА. Сюда ее доставили с осложнениями от пневмонии. Легкие почти не работали. Медики сутки боролись за ее жизнь.

— На восьмом месяце беременности жену положили в роддом в отделение патологии, — рассказывает вдовец Леонид Потапов. — В конце декабря у нее начала подниматься температура. Врачи решили, что это обычная простуда. Советовали пить парацетамол. Хотя ее лечили, улучшения не было. Уже в другой больнице у жены обнаружили бронхит, а через день — пневмонию. Сразу перевели в перинатальный центр, где сделали кесарево сечение.

В областную больницу ее доставили без сознания. Причиной смерти назвали пневмонию. Но анализы показали, что у жены был грипп. В декабре она на несколько дней оставляла роддом. На улице могла подхватить вирус.

Сын Наталья Потаповой появился на свет недоношенным. Его положили в реанимацию. Сейчас угрозы жизни мальчика нет.

— Наташа хотела назвать сына Игорем. Я так и сделал, — говорит Леонид. — Жена мечтала его увидеть, но не суждено. Она была прекрасна во всем. Любила красоту, интересовалась искусством, вкусно готовила. Мы были счастливы, когда встретились и влюбились. В прошлом году в апреле сыграли свадьбу. С нетерпением ждали рождения ребенка. Представляли, как будем жить втроем. Было много планов на будущее.