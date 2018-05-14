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вторник, 15 мая 2018 05:15

Надежду Нечипоренко задушил муж

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В ночь на 26 апреля 36-летнюю Надежду Нечипоренко из села Кожуховка Васильковского района Киевской области задушил муж Олег Нечипоренко, 44 года. Тело оставил под забором

- Утром сосед Ваня шел за хлебом и увидел Надю. Сидела опершись спиной на забор. Подошел ближе, а она уже холодная. Тут и ее муж вышел. Ваня сказал, чтобы он вызывал "скорую". Олег взял Надю на руки, понес в хату. Сосед позвонил в полицию. Через 10 минут Олега вывели из дома в наручниках. Сознался, что задушил жену голыми руками. Приревновал, когда говорила с односельчанином через забор, - рассказывает местная Надежда Дорошенко, 53 года.

Супруги Нечипоренко - киевляне. Хату в селе получили в наследство от родственников. Приезжали туда только летом. Обрабатывали огород.

У Надежды Нечипоренко остались две дочери. Старшая учится в одиннадцатом классе, младшая - первоклассница. Детей забрала их бабка. Олега Нечипоренко задержала полиция. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
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