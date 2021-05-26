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четверг, 27 мая 2021 06:01

"На свадьбу заказывали все самое дорогое, но денег не было"

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"Не люблю людей, которые дружат со всеми, - пишет жительница Луцка Екатерина, 39 лет. - У меня такая подруга Оксана. Сегодня говорит с одними, завтра им перемывает кости с другими. Не раз ее предупреждала, чтобы не выносила сор из избы. Но она хочет быть хорошей для всех. То обо мне что-то расскажет, то о другой подруге наплетет. Так о моих секретах узнали полгорода. Но хуже всего, что это стало известно мужу. 12 лет тому назад хотела сделать аборт, потому что забеременела от женатого. Он отказался ради меня уходить из семьи. Об этом знала только Оксана. по дороге в больницу я встретила парня, который через месяц стал мужем. Он не знал, что ребенок от другого".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Зажигает свечу. Кладет ладонь на фото русой женщины с серьгой в носу.

- Боитесь не того, что муж обо всем знает. Тревожитесь, что слухи дойдут до того, от кого родили. Он хоть и женат, но детей не имеет. Об отпрыске не догадывается, но когда узнает, может требовать тест на отцовство. Любимый простит, но будет уговаривать не признаваться сыну. Между ними особая связь. С подругой отношения прервете ненадолго. Позовет вас в кумовья. Не отказывайтесь, но хорошо думайте, прежде чем доверить ей тайны.

"Знакомая мне завидует, - пишет киевлянка Яна, 43 года. - Недавно я узнала, что она занимается черной магией. Поэтому начались проблемы в жизни. Распалась семья, от меня отвернулся сын. Могла ли на меня навести порчу? Как от ее чар избавиться? "

Биоэнергетик закрывает глаза. Кладет ладонь на фото подозреваемой. Она стоит во дворе школы в красном платье. Держит букет и фотоаппарат.

- Не того человека обвиняете в чарах. Завидует, потому что такова наша человеческая натура. Но к магии не причастна. Многим мозолит глаза ваш успех. Завяжите на запястье левой руки красную нить. Она будет защищать от злых взглядов и желаний проникать в вашу жизнь. Молитесь за здоровье друзей и врагов. Тогда не смогут причинить никакого вреда. Лето будет счастливое. Отпустите боль и отчаяние. Простите тех, кто обидел. Впустите в сердце любовь. Новый мужчина появится ближе к осени. Сходите на свидание.

"Весной должны были женить сына, но судьба распорядилась иначе, - пишет 63-летняя Елена Тимофеевна из Полтавской области. - Алексей полюбил девушку из пригорода. Мы не возражали, потому что спокойная и с виду хорошая. Встречались полгода. Затем Алексей сделал ей предложение. Начали готовиться к свадьбе. Ее родители заказывали все самое дорогое, но денег не было. У нас свой магазин, держим свиней и огороды. Но муж сказал: "За своих гостей заплачу, а за ее семью не дам ни копейки. Мы же не сироту берем. У сватов есть руки и ноги. Денег нет, потому что работать не хотят ". Молодые начали ссориться. Света давила на Алексея, взять кредит. Позвали 70 гостей, а в ресторане место - тысяча гривен. Не знаю, что между ними произошло, но в день свадьбы Алексей исчез из дома. Телефон отключил. Пришли гости, а за молодой некому ехать. Мы все отменили. Сын вернулся через неделю. Отношения с девушкой разорвал. До сих пор не знаем, что было причиной. С кем сейчас встречается, не говорит. Ему 35 лет, а до сих пор не женат ".

- Сбежал от брака, потому что узнал об измене любимой. Не допытывайтесь и не обвиняйте. Найдет достойную пару. Поженятся тихо, без церемоний и громких празднований. Не жалейте о потерянных деньгами. Было бы хуже, если бы женился на той, которая всю жизнь пилила бы и наставляла рога.

"Хотела развестись с мужем, но в 43 года забеременела, - рассказывает в письме Галина из Черкасс. - Он меня бил и унижал. Старшей дочери 13 лет. Сколько она может это терпеть? Не хочу, чтобы росла в страхе за мою жизнь. Нахожусь на распутье. О беременности знают только мать и свекровь. Обе поддерживают мое решение уйти от деспота".

Вкладывает в конверт фото мужчины. Он лысый, худой и высокий. Держит на поводке овчарку.

- Беременность не прерывайте. Родите здорового мальчика, который еще до окончания школы прославит ваше имя. Будет иметь склонность к математическим наукам, побеждать в олимпиадах. От мужа уйдете в начале лета. Но подождите, пока пройдет солнечное затмение 10 июня. Поскольку о принятых в этот день решениях люди впоследствии будут сожалеть. Не сожалейте, что разорвете отношения с мужем, который бил и унижал. Будет в жизни другой мужчина - верный и на все способный ради вас. Освободите сердце для того, кто достоин любви и внимания.

Автор: Яна РОМАНЮК
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