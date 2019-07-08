— В шестом классе меня позвали к тетке нянчить ребенка, потому что сами строили дом. Я подставила стульчик к столу, потому что не доставала. Взялась делать строителям обед . С детства присматривалась, как мама готовит, — говорит 63-летняя Елена ШПИЛЬКА из села Колочава Межгорского района на Закарпатье. Более 30 лет готовит на свадьбах.

С Еленой Николаевной встречаемся в одном из отелей после ужина. Раньше женщина руководила здесь кухней. В селе ее все называют Лялей. Садится за столик возле рецепции.

— На свадьбу у нас приглашают 400-500 гостей. Когда 200 — это маленькая. В этой местности гуляют по вторникам и четвергам. Потому что понедельник, среда, пятница — постные дни, а в субботу и воскресенье в церкви служат, — говорит Елена Шпилька. — На столе обязательно должны быть голубцы. Идет девять литровых банок риса, 3-4 килограмма мяса, килограмма 2 лука. С голубцами подают фаршированную мясом картошку, тушеную в "белой" сметанной подливке. Также готовят реплянку с брынзой и шкварками, бульон, колдуны. Последние — это дрожжевое тесто, начиненное мясом. Готовят на пару и подают с "белой" подливкой и сегединским гуляшом - тушеной капустой с ребрами. Домашние пельмени на свадьбе любит молодежь.

Вместо каравая пекут большие "колачи" с дыркой внутри. Их по кусочку раздают гостям на второй день. Маленькие готовят для детей в подарок. Перевязывают бантами и вешают на шею.

На фестиваль "Колочавская свадьба" готовила давние блюда - вареники с повидлом, кукурузные и пшеничные богачи. Их пекут на раскаленной печи. Готовила дзяму. Варят копченое мясо. В бульон добавляют молоко и кукурузную муку. Туда - почищенный и нарезанный картофель в мундирах.

Елена Николаевна живет с мужем. Дочь живет отдельно, сын работает в Чехии.

— Когда я выходила замуж, то станут кухарки, руками мяса наскубут в мисочки и раздают с картошкой в мундирах. Бедные были. Я сама себе на свадьбу пекла колачи, песочные пирожные на майонезе и слойки. От этой работы удовольствие получаю. Дома всего приготовлю. Муж спрашивает: "Кому это? Поросятам?"

В школе Елена Шпилька мечтала быть медиком.

— В медучилище не поступила. Вернулась домой. Отец умер в 46 лет. Пришлось зарабатывать. Подалась кукурузу собирать. Впоследствии устроилась на почту. С открытием в Колочаве механического завода работала телеграфисткой, секретаршей директора. После его распада пошла готовить в местный отель.

В начале 1990-х все начали ездить торговать на базары за границу. Я брала отпуск и ехала в Венгрию, Румынию, Югославию. Была в Чехии на заработках, — продолжает. — Помню, как в Польше собирали пластмассовые бутылки и везли сюда, чтобы всех удивить.

Кругом любила пробовать местную кухню. В Чехии мы с сестрой работали у лесника. Он повел нас в ресторан. Я заказала "резик". Принесли большое отбивное мясо. Его обмакивают в яйцо, сметану, затем в сухари и обжаривают. Первые блюда у них невкусные. Чехам полюбился мой борщ. Но так и не смогла их научить готовить.

К реплянке подает грибы в сметане

В Колочаве Межгорского района на Закарпатье картошку называют репой. Самое известное местное блюдо – реплянкой.

- Сама бы каждый день реплянку ела, так ее люблю. Традиционно в нее кладут кукурузную муку. Мне нравится с пшеничной. Сейчас ее не продают. Поэтому можно разбить блендером пшеничную крупу, – рассказывает Елена Шпилька. - Отвариваю картошку, не до конца сцеживаю. Толку. Добавляю муку с манкой или только манку. Все немного томится на огне. Бросаю масло, чуть-чуть сметаны. Смешиваю. Получается рыхлое. Как от кастрюли отстает – реплянка готова. Подливой могут быть грибы в сметане, мясо в сметанном соусе. Или подать с яичницей со шкварками, брынзой.