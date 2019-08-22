"На работу взяли, потому что у нас украинский паспорт"

- Люди массово едут на работу в Россию, Крым. Некоторые - на территорию Украины. Зарплаты здесь такие маленькие, что прокормиться невозможно, - говорит 34-летняя Алла Могилевская из Донецка.

В тамошних центрах занятости зарегистрирован 24 431 человек, по данным оккупантов. Самую низкую заработную плату предлагают дворнику и швее - 1,1 тыс. грн. Данные неполные, поскольку большинство дончан в центры занятости не обращаются.

- Для мужчин выход - идти на копанки, делать ремонты в квартирах, гаражах. Если есть автомобиль - можно стать перевозчиком на территорию Украины или России. За такое имеешь не более 4 тысяч гривен ежемесячно, - продолжает Алла Могилевская. Все зависит от работодателей и налогов. Они постоянно становятся больше. Местные власти людей грабят. Если женщина хочет устроиться на работу, хороший вариант - маляр, штукатур, продавец, сиделка. В среднем будет 2,7 тысячи гривен в месяц.

- Хорошо тем, кто работает и учится. Есть возможность получать стипендию и зарплату. Тогда в продуктовом берешь более-менее качественный товар, - говорит студент 22-летний Максим Шкурко из Донецка.

- Стипендия для студентов университета - 673,29 грн. На последних курсах позволяют работать неполный день. Это может быть раздача флаеров или оператор колл-центра. За день платят 134,5 гривны. Работаешь три-четыре дня в неделю. Ежемесячно имеешь до 2500-2600 гривен.

- Но молодым этих денег мало. Некоторые хотят жить отдельно от родителей, завести отношения, - продолжает Максим. - Поэтому едут на заработки в Россию. Туда даже берут людей, которые окончили девять классов. Мой друг уехал в Москву полгода назад. Раньше работал в Макеевке охранником. Зарплату задерживали, выдавали частями. Плюнул и нашел в интернете работу разнорабочим. Работает без выходных, общежитие бесплатно. В комнате живут по шесть человек. Зарплату 13,4 тысячи гривен выдают вовремя ежемесячно. Но трудно. Больше, чем полгода, никто не выдерживает.

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" создают группы по поиску работы в оккупированном Крыму.

Есть вакансии на строительстве, в сфере услуг, на пляжах. Обещают большую зарплату, бесплатное жилье и двухразовое питание.

- Друг предложил поехать в Симферополь после окончания техникума. Он работал поваром в ресторане. Постоянно звал в Крым, потому что зарплата выше, чем здесь. Долго колебался, но нашел вакансию таксиста через социальные сети, - говорит 24-летний Ярослав Данчишин из оккупированного Зугреса Донецкой области. - Права получил украинские, имел заграничный паспорт. Проблем с трудоустройством не было. Но зимой жил в машине. Денег не хватало, чтобы спать в квартире. Автомобиль пришлось арендовать, собственного не имел. В день отдавал 457 гривен. Работаю каждый день с утра до вечера. Езжу по всей территории полуострова. Лучшие заработки - летом. За день могу заработать до 2 тысяч гривен на одном пассажире.

На пляже работают и в дождливую погоду.

- Делаем все, чтоб отдыхающие были довольны. В день может прийти на пляж несколько человек. А отработать нужно полную смену - с семи утра до десяти вечера, - говорит 22-летний Иван Павлюк из города Хрустальный оккупированной Луганской области (до 2016 года Красный Луч. - ГПУ). Работает спасателем на пляже. - Когда дождь - должны наблюдать, чтобы человек не утонул и далеко не заплыл. Всегда найдется отдыхающий, который в плохую погоду захочет купаться. Из-за него можем пропустить обед. А он - по графику. Тогда с друзьями заказываем пиццу. В наши обязанности входит дежурство на спасательном посту, замер температуры воздуха и морской воды. Проводим инструктаж по правилам поведения на воде, на пляже. При несчастном случае немедленно оказываем помощь пострадавшим.

- На работу взяли без проблем, потому что у нас украинский паспорт. С документами ЛНР даже разговаривать не захотели бы, - продолжает Павлюк. - Специального образования эта вакансия не требует. Просят наличие сертификата РФ для спасателей. Если нет - учат на месте. Питание - по льготным скидкам. Живем вчетвером в комнате на территории туристического комплекса. Ежемесячно выплачивают 6 тысяч гривен. Это вдвое больше, чем в Луганске.

Молодежь вербуют вступать в армию

Оккупационные власти запустила на территории ДНР конкурс "Опора". Его финалисты будут претендовать на трудоустройство в местных органах самоуправления. Подать заявку может любой человек от 18 лет. Это не зависит от стажа работы, образования. Регистрация продлится до 15 сентября.

- На сайте нужно выбрать направление: общественные организации, социальная сфера, строительство, экономика. После регистрации необходимо пройти тесты на профпригодность, - говорит 21-летний Михаил Нетреба, студент из Донецка. - На следующий день позвонили и рекомендовали вступать в так называемую армию ДНР. Говорили о многочисленных преимуществах и льготах для военных. Мои данные с адресом и номером телефона уже отправили в одну воинскую часть.