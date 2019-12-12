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пятница, 13 декабря 2019 05:25

"На работе задерживаюсь до восьми вечера, а бывает - и до полуночи"

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Главный врач Черкасского областного кардиодиспансера 59-летняя Светлана ЖУРБА включена в список социального проекта "Наилучшие медики Украины" по версии сайта "Ликар.Инфо". 6 декабря она получила награду Национальной академии медицинских наук Украины "Медаль имени Николая Амосова".

- Раньше в Черкассах работал кардиодиспансер, где применяли только терапевтические методы лечения. После выписки мы рекомендовали пациентам продолжить лечение в каком-то институте. Но прислушались единицы. Затем узнавали, что в том или ином районе наши бывшие пациенты умирали, - рассказывает Светлана Журба. - Когда я стала депутатом областного совета, на сессиях пыталась убедить всех в необходимости заведения, где можно было бы оперировать людей с болезнями сердца. Мы раздавали депутатам информационные письма с показателями заболеваемости у нас и в мире, результатами лечения, разницей в смертности. В конце концов меня поддержали. "Против" было только два голоса.

В кардиоцентр передали трехэтажное здание недостроенной школы детского санатория "Сосновый бор". Реконструкция длилась три года, - продолжает Светлана Васильевна. - Начали работать в январе 2009-го. В первый год прооперировали 25 больных с инфарктом миокарда, а в 2011-м - 250. Самое сложное было с поисками кардиохирургов. Постоянно обращалась в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Тогдашний руководитель Геннадий Кнышов говорил: "Направляйте к нам своих врачей. Мы их научим, а потом вернем обратно". Так и сделали. Теперь имеем пять своих кардиохирургов. Первые годы оперировали в одну смену, теперь делаем это круглосуточно.

Светлана Журба входит в президиум Ассоциации кардиохирургов Украины. Она там - единственная женщина. Мужа похоронила восемь лет назад. Имеет двух сыновей: Сергей - юрист, Олег - кардиохирург.

- На работе задерживаюсь минимум до восьми вечера, а бывает - и до полуночи. Мама поддерживает по дому. Она прекрасно готовит. Я тоже люблю. Мужчина с сыновьями приучили меня к рыбалке. Сама покупала снасти. Бывало, ловила по 20 килограммов больших карпов. Люблю цветы. Вазонов много не только в моем кабинете, но и дома.

Возглавляет Общественный совет

Светлана Журба является председателем Общественного совета при Черкасской областной организации Всеукраинского объединения "Черкасчане".

- Предложение возглавить Совет получила от секретаря объединения "Черкасчане" Александра Анатольевича Коваленко. Меня выбрали прошлой весной, - рассказывает Светлана Васильевна. - До этого я несколько отошла от общественной жизни. Но так случилось, когда это объединение еще только создавалось, и никто не понимал, каким будет его формат, я принимала в этом участие. Меня заинтересовало, что организация, хотя и всеукраинская, однако нацелена на Черкасскую область. Подавляющее большинство ее членов - черкасчане. Многих хорошо знаю. Работа объединения направлена на то, чтобы у нас были положительные изменения. Они поняли, что им нужен Общественный совет, который подсказывал бы социальное направление. В него входят врачи, учителя, деятели культуры, журналисты из всех городов и районов области. Это мне импонировало. Я согласилась его возглавить, и за меня проголосовали. Общественный совет занимается различными вопросами. В частности, в медицинской отрасли, образовательной или культурной. На заседаниях рассматриваем наболевшие проблемы и ищем пути их решения. А "Черкасчане" помогают решать вопросы.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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