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среда, 06 января 2021 05:26

"На первом свидании сказал: "Выходи за меня"

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"Верю в Рождественские чудеса, - пишет винничанка Александра, 29 лет. - Я долго не могла забеременеть. Накануне прошлого Рождества, когда я шла в очередной раз на обследование, меня остановил мужчина с бородой и положил в ладони сплетеного из соломы ангела. Хотела заплатить , но денег не взял. Дома присмотрелась, а на ангеле - розовая лента. в октябре я родила Ангелину. Роды были стремительные, дочь появилась на свет на 32 неделе. Мы вместе лежали в больнице. Недавно вернулись домой. Приснился тот бородач с соломенными ангелами. Дал мне еще двоих. А они в моих руках ожили и превратились в голубей".

Вкладывает в конверт фото с выписки. Женщина в синем пальто держит дочь, завернутую в розовое покрывало. Рядом стоит мужчина с автокреслом и охапкой красных роз. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Это не первое и не последнее Рождественское чудо в вашей жизни. Через год будете встречать праздник в собственном доме, а через два - родите двойню. Дочь будет жить с вами, а мальчики после совершеннолетия разъедутся по миру. Получать образование в лучших вузах. Отпустите переживания, которые есть на сердце. Послеродовая депрессия пройдет более или менее безболезненно, если вовремя обратитесь к психологу. Наладить грудное кормление поможет подруга, которая тоже недавно стала матерью. Прислушайтесь к ее советам и не спешите отлучать ребенка от груди.

"Сын Федор дважды женился, но ничем хорошим это не закончилось, - пишет 59-летняя Елена Тимофеевна из Хмельницкой области. - Первой жене оставил однокомнатную квартиру, второй - доставшийся ему от деда дом. После второго развода познакомился с Анастасией. Жили в гражданском браке четыре года. Родили мальчика и девочку. Когда он уехал воевать, она все тянула на себе - хозяйство, дом, семейный бизнес. Планировали пожениться, как вернется. С войны его ждала, а он загулял. Познакомился в Мариуполе с девушкой. Наобещал ей золотые горы. Она повелась на деньги. У гражданской жены его отбила. Когда узнала, что король - голый, бросила, нашла себе богатого. Так он остался не только без семьи. Гражданская жена пошла к руководству и рассказала об измене. А там с этим строго - не можешь быть верен жене, будешь ли верен Родине? Предупредили: дослужит по контракту и свободен. Теперь у него ни карьеры, ни бизнеса, ни денег. В 34 года живет с матерью и часто одалживает деньги до получки".

Биоэнергетик достает из конверта фото Федора. Он в зеленом плаще с капюшоном. В руках держит щуку.

- Почему корите себя, что не уберегли сына от развода? Он сам третий раз разрушил свой брак и не раскаивается в содеянном. Перестаньте жалеть человека, который не ценит тех, кто его любит. Чем больше денег давать, тем меньше у него будет оснований искать новую работу. Измену ему гражданская жена не простит, а вот совместно нажитое имущество отсудит. Еще на алименты подаст. Будет в его жизни еще один гражданский брак. Невестка вам не понравится, но она единственная сможет влиять на Федора, вытащить из дурной компании и спасти от постоянных запоев.

"Два года тому назад ушла от мужа, который бил и пил, - рассказывает в письме 38-летняя Лина из Полтавы. - Думала, больше не быть брака в моей жизни. Но в декабре 2019-го встретила Вадима, с которым имела отношения после школы . Он еще на первом свидании сказал: "Выходи за меня". Тогда над этим посмеялись и забыли. Провстречались лето, пока он не уехал учиться в Киев. Отношения на расстоянии не сложились. В медицинском я встретила Олега. На втором курсе поженились. Слышала , что Вадим имеет семью, открыл в Киеве фирму. Его родители жили неподалеку и часто виделись с моим в церкви или на рынке. Поэтому я одной из первых узнала, когда он развелся. Случайная встреча через 20 лет изменила все. На Рождество он мне сделал предложение, в мае расписались. Только теперь понимаю, что поспешила. Он хочет детей, а я не могу забеременеть. В моем возрасте поздно думать о материнстве. Еще с первым мужем я долго лечилась. У Вадима есть сын и дочь. Видит их редко , платит алименты. А я жалею, что не могу сделать его счастливым отцом ".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото блондинки с родинкой на подбородке.

- Не ругайте себя. Всему свое время. Главное, откровенно поговорите с любимым о своих чувствах и волнениях. Задумаетесь над усыновлением. Вадиму надо немного времени, чтобы решиться на такой шаг. Не начинайте готовить документы за его спиной. Вместе примете взвешенное решение и не пожалеете. В вашу жизнь будет пытаться вернуться бывший. Избегайте встречи с ним. Не услышите ничего, кроме угроз и обвинений. Какие бы чувства не имели к этому человеку, отпустите и переверните страницу.

"Мать всю жизнь искала свою сестру Наталью, - пишет 35-летняя Юлия из Киевской области. - Они росли в одном интернате, но имели большую разницу в возрасте. Когда матери Ольге было 18 лет, Наташе исполнилось 6. Ее усыновила семья из Одесской области, которая потом уехала в Беларусь. Мать долго не могла разыскать их, потому что никого из родных ни в Одессе, ни в области не осталось. Обращалась на передачу "Жди меня", писала объявления в белорусские газеты. Мы имели единственное фото Наташи за 1970 год. Там ей было 4 или 5 лет. Я зарегистрировалась в нескольких соцсетях и выставила этот файл с надеждой, что когда-то найду тетю. Полгода тому назад позвонил мужчина из Крыма и сказал, что Наташа - это его мать. Договорились встретиться в Херсонской области. В качестве доказательства он привез такое же черно-белое фото. Матери никаких доказательств не было нужно. В Наташе узнала себя младшую. Теперь они хотят узнать, что случилось с их родителями. По последней информации, отец умер. А мать оставила дочерей в приюте, сама подалась на заработки. Куда выехала и откуда родом - не знаем. Но не теряем надежду, что когда-нибудь найдем".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото сестер. Обе блондинки с зелеными глазами.

- Достоверной информации о настоящем местонахождении их матери вам не даст никто. Зато скоро их ждет встреча с братом. Она расставит все точки над "і". Чтобы разыскать дядю, поезжайте в деревню, где родилась мать и откуда ее отправили в интернат. Старожилы вам прольют свет на семейную тайну. Младшего ребенка в материнской семье воспитала тетя. Он стал военным. Будете гордиться своим дядей.

Автор: Яна РОМАНЮК
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января

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